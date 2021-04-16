Girişim yatırımları 3 ayda rekor tazeledi

Selenay YAĞCI

Türkiye'de girişimlere yapılan yatırımlar, 2021’nin ilk çeyreğinde rekor tazeledi. Startups.watch'ın verilerine göre 2021'nin ilk çeyreğinde bu alandaki yatırımlar, geçen yılın toplam miktarını geçerek 509 milyon dolara ulaştı. İlk çeyrekte Türkiye’deki girişimler; melek yatırımcı ve VC’lerden (Girişim Sermayesi) 62 yatırım turunda 509 milyon dolar yatırım aldı. Pandeminin etkisinde geçen 2020 yılında 165 girişime 139 milyon dolar yatırım yapılmıştı. Getir, ilk çeyrekte aldığı 428 milyon dolarlık yatırımla en çok yatırım alan Türk girişimi oldu. 2021 ilk çeyreğinde yapılan 62 yatırımın 49’u İstanbul’daki girişimlere yapıldı. Getir Türkiye’nin ilk unicorn’u olurken, yurtdışındaki Türk girişimlerden Gorillas da, 290 milyon dolar yatırım alarak unicorn oldu.

85 milyon dolarlık 4 fon kuruldu

Finberg’in, Getir’in 128 milyon dolarlık yatırım turuna katılması sayesinde kurumların 2021 ilk çeyreğinde 18 yatırım turunda 154 milyon dolarlık yatırıma dahil oldu. Alesta Yatırım, 2021 ilk çeyreğinde en çok yatırım yapan kurumsal yatırım firması oldu. 2021 ilk çeyreğinde toplam 85 milyon dolar değerinde 4 fon kuruldu ve yatırım yapmaya hazır hale geldi. 2021 ilk çeyreğinde kadın girişimciler 509 milyon dolarlık yatırımın sadece 3 milyon dolarında yer alırken, 62 yatırımın sadece 7’si kadın girişimcilere yapıldı. 2021 ilk çeyreğinde yatırım alan kadın girişimciler Beeo, Clotie, ESA Sports, Innerjoy, makromusic, Vahaa ve Wellbees oldu.

Türkiye Avrupa’da 10’uncu

Melek ve VC yatırımları açısından Türkiye ilk çeyrekte Avrupa’da en çok yatırım yapılan ülkeler arasında 10. sıraya yükseldi, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde ise İsrail’den sonra 2. sırada yer aldı. İstanbul, 2021 ilk çeyreğinde en çok yatırım yapılan Avrupa’daki 7. şehir oldu. 2021 ilk çeyreğinde TÜBİTAK, KOBİ ölçeğinde 357 Ar-Ge girişimine yaklaşık 6.6 milyon dolar destek sağladı. KOSGEB destekleriyle 31 yeni girişim kuruldu, 241 girişime 830 bin dolar destek sağlandı, 71 Ar-Ge girişimine de 200 bin dolar destek sağlandı.

212, startups.watch’a ortak oldu

212, yatırım analiz platformu startups.watch’un azınlık hissesini alarak ortak oldu. 212 Kurucu Ortağı Ali Karabey, “Kurulduğu günden beri destekçisi olduğumuz Startups.watch’un büyüyerek daha geniş kitlelere yayılması için ortak olmaya karar verdik” derken, Startups.watch kurucusu Serkan Ünsal da “212 ekibinin tecrübesinden ve bilgi birikiminden faydalanmak bizim için çok faydalı olacak. Bu birliktelik ile önümüzdeki dönem katlanarak büyüyeceğimizi düşünüyorum" dedi.