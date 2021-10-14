Girişim yatırımlarında hedef süper lig

Selenay YAĞCI

Türkiye 2021 yılında, girişim ekosistemi yatırımlarında rekora doymuyor. Bu yılın ilk 9 ayında girişimler, 206 yatırım turunda 1,4 milyar dolarlık yatırım aldı. Böylece Türkiye, Avrupa’da milyar dolarlık yatırım ligindeki varlığını sürdürmeye devam ederken, yıl sonunda Almanya ve Fransa gibi ülkelerin olduğu süper lige ulaşacak. Bu yılın ilk 9 ayında 206’ya çıkan yatırım turu adedi tüm zamanların rekor seviyesine ulaştı. Ancak kişi başına düşen yatırım miktarı 2021'in 3. çeyreğinde yüzde 80 azalarak 1.8 dolara geriledi. Startups.watch tarafından açıklanan rapora göre bu yıl yatırım alan kadın girişimcilerin oranı son 5 yılın en düşük seviyesine, yüzde 13’e geriledi. Kurucusu kadın olan girişimler, yılın ilk 9 ayında 26 yatırım turunda 6 milyon dolar yatırım aldı. Girişimler, 2021'in 3. çeyreğinde 69 yatırım turunda 150 milyon dolar yatırım aldı.

Oyun yatırımlarında rekor geldi

Türkiye, melek ve VC (Venture Capital girişim sermayesi) yatırımlarında 3. çeyrekte Avrupa'da en çok yatırım yapan ülkeler arasında 13'üncü sırada yer alırken, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da 5'inci sırada yer aldı. Girişim ekosisteminde data toplamanın zor olduğunu belirten Startups.watch Kurucusu Serkan Ünsal, bu dataları Türkiye’nin global ekosistemde hak ettiği yerde olması için global kaynaklarla da paylaştıklarını söyledi. Serkan Ünsal, Türkiye’nin yıl sonunda birinci ligden yükselerek, Almanya, Fransa gibi ülkelerin olduğu süper lige çıkacağını söyledi. Bu yılın ilk 9 ayında her 5 yatırımdan biri oyun girişimlerine yapıldı. Toplamda ilk 9 ayda 40 oyuna 226 milyon dolar yatırım yapıldı. Yatırım sayısı ve yatırım tutarı açısından tüm zamanların rekoru kırıldı. En çok yatırım alan girişimler ise; Tiko (65 milyon dolar/Seri A), Colendi (30 milyon dolar Seri A), Akinon (20 milyon dolar Seri B), Alotech (3 milyon dolar Seri A), Fazla Gıda (3 milyon dolar/Seri A), Tiktak (3 milyon dolar/tohum), Büyütech (2.9 milyon dolar), Virasoft (2.5 milyon dolar/Seri A), Laska Energy (1.4 milyon dolar/tohum), ArgosAI (1.3 milyon dolar/ tohum) oldu. Dream Games’in yatırım rekorunu kırarak, Tiko, şimdiye kadarki en büyük Series A yatırımı aldı.

‘Yabancı yatırımcının bakış açısı değişti’

Tiko kurucusu Sina Afra, “Yabancı yatırımcının Türkiye’ye bakışı son 2-3 yılda değişti. Bundan önce yabancılar ‘Türkiye’ye para koymak istemiyoruz’ diyorlardı, iki sebebi vardı; Türkiye’de konjonktürün çok hareketli olması ve yabancı yatırımcının çekimserliği... VC yatırımı alan girişimlerin yüzde 75’inin idari merkezi yurt dışında. Bunda yabancı yatırımcı baskısı olduğunu düşünüyorum. Bence bu oran düşecek, A grubundan bir VC Türkiye’de yatırım yapacak. 3 yıl önce imkansızdı” diye konuştu.