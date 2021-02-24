Sabancı Vakfı Hibe Programı'na 346 başvuru geldi

Sivil toplumun güçlenmesine ve toplumsal gelişmeye katkıda bulunma hedefiyle 2007 yılından bu yana uygulan Sabancı Vakfı Hibe Programı, salgına rağmen bu yıl sivil toplum kuruluşlarından yoğun ilgi gördü.

Sabancı Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, 14 yılda 173 projeyi 28 milyon TL'yi aşkın hibe ile destekleyen Sabancı Vakfı'nın bu yıl Hibe Programı'na Türkiye'nin 54 ilinden 346 başvuru geldi.

Sabancı Vakfı'nın eğitim alanında uygulanacak projeler için açtığı programa bu yıl en yüksek başvuru sırasıyla, "Hak Temelli Yaygın Eğitim Çalışmalarının Desteklenmesi", "Eğitime Erişimin ve Devamın Sağlanması" ve "Kaliteli Eğitimin Desteklenmesi" alanlarından geldi.

En fazla başvuru Marmara, İç Anadolu, Ege ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden yapılırken, İstanbul, Ankara, İzmir, Manisa ve Batman en yüksek sayıda başvurunun geldiği iller oldu.

Hibe Programı'na en çok başvuru yapan kurumlar ise sırasıyla yüzde 72 ile dernekler, yüzde 13 ile üniversiteler, yüzde 10 ile vakıflar ve yüzde 5 ile kooperatifler oldu.

Verilen bilgiye göre, Sabancı Vakfı Hibe Programı; kadın, genç ve engelli bireylerin karşı karşıya kaldıkları toplumsal sorunların çözümü için projeler hayata geçiren STK'lara hibe desteğinin yanı sıra bilgi ve tecrübe desteği de sağlıyor.

Destek verilecek projeler, sivil toplum alanında deneyimli, konusunun uzmanı kişilerden oluşan bağımsız bir Değerlendirme Kurulu'nun önerisi üzerine Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti'nin yaptığı değerlendirmeyle belirleniyor. Hibe Programı'na seçilen projelere 2021 yılında 100 bin TL ile 300 bin TL arasında hibe desteği sağlanacak.

"Pandemi eğitim alanındaki projeleri artırdı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, Vakfın Hibe Programı'nı sivil toplumun güçlenmesine ve toplumsal gelişmeye katkıda bulunma amacıyla hayata geçirdiğini aktardı.

Sabancı Vakfı olarak 47 yıldır toplumsal gelişme için çalıştıklarını ve bu hedefin gerçekleşmesi için sivil toplumun desteklenmesi gerektiğine inandıklarını belirten Safkan, şunları kaydetti: "Böyle zorlu dönemlerde sivil toplumu desteklemek daha büyük önem kazanıyor. Birlikte çalıştığımız sivil toplum kuruluşlarının değişen ihtiyaçlarını dinlemeye ve çözüm üretmeye gayret ediyoruz. Pandemiden olumsuz etkilenen STK’ların yanında olmak adına yayınladığımız taahhütle destek sağladığımız tüm kurumlara çalışmalarını kesintisiz sürdürebilmeleri için her türlü esnekliği sağladık. Ayrıca pandemi nedeniyle eğitim alanında yeni ihtiyaçlar doğduğunu gözlemledik ve bu yıl uzaktan eğitime erişim ve uzaktan eğitimin niteliğine yönelik projeleri de odak alanlarımıza dahil ettik. "