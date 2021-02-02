Girişimci sermayenin yeni adresi oyun sektörü oldu

Türkiye merkezli oyun girişimlerinin son yıllarda ortaya koyduğu başarı hikayeleri, bu alanda girişimci ilgisini de yukarı çekiyor. Startups.watch verilerine göre, 2019 ve 2020’de Türkiye’de kurulan girişimlerin odağında oyun sektörü yer aldı. Son iki yılda 141 oyun girişimi kuruldu. Anadolu Üniversitesi, ODTÜ ve Yıldız Teknik Üniversitesi mezunları geçen yılın ilk sıralardaki oyun girişimcileri oldu. Yurtdışındaki Türk girişimciler 2020’de 385 milyon dolar yatırım aldı. Son dönemde oyun girişimlerinin başarı hikayeleri ile şahlanan oyun sektörü, girişimcilerin de gözdesi oldu. Startups.watch verilerine göre, hem 2019 hem de 2020 yılında Türkiye’de en çok yeni girişim kurulan sektör, oyun olarak belirlendi. Son iki yılda Türkiye’de 141 oyun girişimi kuruldu. Anadolu Üniversitesi, ODTÜ ve Yıldız Teknik Üniversitesi mezunları 2020 yılında en çok yeni girişim kuranlar oldu. Bu üniversiteleri Boğaziçi Üniversitesi, İTÜ, İstanbul Üniversitesi ve Koç Üniversitesi takip etti.

Kadın girişimci oranı azaldı

2020’de yüzde 97’si erkek girişimciler tarafından kurulan oyun girişimi sayısının artması, kadın girişimcilerin oranının toplamda düşmesine neden oldu. Bu nedenle, 2020 yılında kurulan girişimlerin sadece yüzde 14’ünde kadın girişimci yer aldı. Startups. watch verilerine göre, 2020’de 165 yeni girişim (start-up) 139 milyon dolar yatırım aldı. Bunun 78 milyon doları girişimini ticari olarak yurtdışına taşıyan Türk girişimlerine yapıldı. Özellikle Avrupa’daki girişimlerin de Amerika’ya taşınması önlenemeyen bir trend olmaya devam etti. Insider, Meditopia ve Getir, 2020 yılında en çok yatırım yapılan girişimler oldu. Bu üç girişimin de ortak özelliği lokal pazara kısıtlı kalmamaları ve büyük oynamaları olarak dikkat çekti.

En çok yatırım ODTÜ mezunlarına

Adet olarak bakıldığında ODTÜ mezunlarının kurduğu girişimler en çok yatırımı aldı. Onu Boğaziçi Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi takip etti. Miktar olarak bakıldığında ise İTÜ mezunları toplamda en çok yatırımı almış oldu. Onu Bilgi Üniversitesi ve ODTÜ takip etti. 165 yatırım turunun 34’ü kadın girişimcilerin olduğu girişimlere yapılırken yatırım miktarına bakıldığında ise kadın girişimcilerin olduğu girişimler 43 milyon dolar yatırım aldı. Bunda 32 milyon dolar yatırım alan Insider’ın kurucu ortağı Hande Çilingir’in etkisi yüksek oldu.

Yurtdışındaki Türklere 385 milyon dolar

Yurtdışındaki Türk girişimciler 2020 yılında toplamda 385 milyon dolar yatırım aldı. Toplamda 38 girişimi yatırım çekerken, en çok yatırım alanlar Carbon Health, Gorillas ve Streetbees oldu. 2020’de kurumlar direkt olarak veya kurdukları yatırım iştirakleri üzerinden 62 yatırım turuna katılarak 37 milyon dolarlık yatırım turuna destek oldu. Türkiye 2020 yılında ‘100 milyon dolar üzeri yatırım yapılan ülkeler’ arasında yer aldı. Tüm Avrupa ülkeleri arasında ise Polonya’nın ardından 18. sıraya yerleşti.