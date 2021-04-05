Girişimciler 2 ayda 186 milyon dolar yatırım aldı

Girişim analiz platformu Startups.watch verilerine göre, yılın ilk iki ayında 27 girişim, 186 milyon dolar yatırım aldı. 2021'in ilk iki ayında gerçekleşen yatırımlardan 8’i oyun girişimlerine yapıldı.

Şubat ayı iOS indirilme sayıları, Şubat ayında Amerika App Store oyun kategorisinde ilk 100’e giren 18 tane Türk oyunu olduğunu gösteriyor. 2021 yılının ilk 3,5 ayında ve İstanbul’da kurulan oyun girişimi sayısı ise 23.

"7 binin üzerinde girişimciye dokunduk"

IFASTURK Eğitim, Ar-Ge ve Destek Kurucusu Mesut Şenel, “Girişimcilerin mevcut veya yeni başlayan her türlü mobil oyun, mobil uygulama veya teknoloji odaklı projelerinin TÜBİTAK, KOSGEB, Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenmesine katkı sağlıyoruz. Bugüne kadar 7 binden fazla girişimciye dokunduk. Girişimcilerin faydalanabileceği destekler konusunda bilinçlendirilmesi ve doğru yönlendirilmelerle Türk oyun sektörü daha hızlı bir büyüme ivmesi yakalayabilir.” şeklinde konuştu.