Girişimcilerin 2020 karamsarlığı son buldu

Mehmet KAYA

Endeavor Türkiye, salgının üst düzeyde seyrettiği 2020 başında girişimcilerin durum ve beklentilerini belirlemek üzere bir anket yapmıştı. Anket, 2021 yılında da tekrarlandı. Anket sonuçları ve mevcut duruma yönelik düzenlenen basın toplantısında Endeavor Türkiye Genel Sekreteri Aslı Kurul Türkmen, 2020 yılı Mart ayında yapılan ankette karamsar tablo gözlenirken, 2021’deki ankette iyimserliğin hakim olduğunu; ayrıca 2021’de girişimlere yapılan yatırımın artacağı tahmininde bulunduklarını açıkladı. Endeavor Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Emre Kurttepeli ise 2021’de girişimler açısından önemli unsur olarak “büyümenin” öne çıktığını belirtti.

Aslı Kurul Türkmen, 2020’de yapılan ankette girişimcilerin nakit akışı, müşteri kaybı endişesi taşıdıklarını, yüzde 75’inin 2020 hedeflerine ulaşamayacakları görüşünde olduklarını ancak girişimlerin yarısının 2020 hedefini tutturduğunu bildirdi. Türkmen 2021’in öne çıkan zorluğun ise ekip yönetimi olacağını, ayrıca katılımcıların da yüzde 90’ın belirttiği devlet desteği yetersizliğinin de sorun alanı olduğunu anlattı.

Daha fazla yatırımcı olabilir

Türkmen, salgın döneminde, oyun, fintech, sağlık, uzaktan eğitim ve pazarlama teknolojilerinin salgın döneminde öne çıktığını, bir başka etkinin çalışma düzeninde olacağını kaydederek, “2021 Mart ayı anketinde uzaktan çalışma düzenlerine geçişin birçok şirkette kalıcı hale gelmesini bekliyoruz. Uygulayan şirket sayısı da artacaktır” dedi. Girişimlere yatırım yapanlarda olumlu yönde ivme gördüklerini de belirten Aslı Kurul Türkmen, Endeavor Catalyst’in, yatırım kotasını 1 milyon dolardan 1.5 milyona çıkardığını, Türkiye genelinde de yatırım sermayesinde artışın süreceğini tahmin ettiklerini bildirdi.

Dengeli büyüme şart

Endeavor Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Emre Kurttepeli, 2020’de bütün şirketlerin “ayakta kalmaya” odaklandığını ancak 2021’in öne çıkan eğiliminin büyüme olduğunu belirtti. Kurttepeli şunları kaydetti: “Pandemi belki 2022 yılında da devam edecek. ..Pandemi tüm kurumlara dayanıklı olmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Ne şart ile olursa olsun gelir gibi tek bir finansal metrik yerine gelir, gider ve kar metriklerinde denge sağlayıp, hız kaybetmeden ama dengeli büyüyüp yatırım yapma disiplinine sahip olunması gerekiyor.”

AR-GE desteği öncelikli alanlara yapılmalı

Emre Kurttepeli, Türkiye’nin AR-GE’ye yaptığı kamu desteğinin farklı alanlarda çok sayıda istekliye verildiğini belirterek, bunun yerine belirlenmiş öncelikli alanlarda daha yoğun AR-GE teşviki yapılmasını önerdi. Kurttepeli teknokentlerin kira geliri baskısı altında kaldığını, firmaların ise teknokentlerde destekten yararlanmanın fiziken bulunma şartına bağlı olmamasını talep ettiklerini belirtti.

Yüzde 82 çalışma düzenini değiştirdi

Endeavor Türkiye’nin 20 farklı sektörde 96 girişim kurucusuyla yaptığı anketin 2021 sonuçlarından bazıları şöyle:

Yüzde 82, çalışma düzenini değiştirdi. Şirketlerin yaklaşık yüzde 50’si yeni çalışma düzeninde verimin yüzde 20 arttığını, yüzde 28’i ise yüzde 20 düştüğünü belirtti. Şirketlerin yüzde 48’i uzaktan çalışmaya yüzde 30’u hibrit çalışmaya geçti. Katılımcıların yüzde 50’ye yakını salgının diğer ülkelerden daha ağır hissedildiğini belirtti. Şirketler salgınla mücadele için yeni gelir kaynağı bulma, yeni teknoloji benimsemeyi tercih etti. İşten çıkarma ve sosyal hakları kısmayı tercih etmediklerini belirttiler. Şirketlerin yüzde 35’i 1 yıl içinde işlerinin normalleşmesini bekliyor.