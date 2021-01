Girişimcilik platformu Plug and Play, MESS Teknoloji Merkezi MEXT ile İstanbul’a geliyor

Takip Et

Metal sanayisinin önde gelen 250 şirketini temsil eden Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), yeni yıla Türkiye’ye değer katacak bir projeyle başlıyor. MESS, dünyanın en büyük inovasyon ve girişimcilik platformlarından Plug and Play’i Türkiye’ye getiriyor. Dünyada sadece 20 ülkede ofisi bulunan Plug and Play’in İstanbul Platformu, geçen yıl açılışı yapılan MESS Teknoloji Merkezi MEXT içinde yer alacak.

MESS'ten yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 7 milyar dolarlık fonu bulunan Plug and Play, dünya genelinde pek çok şirketin kurulduktan kısa bir süre sonra milyar dolarlık değere ulaşmasını (unicorn) sağladı. Plug and Play İstanbul Platformu, kendi fikrini hayata geçiren girişimciler için önemli fırsatlar sunuyor. Girişimciler, MESS üyelerine çözümlerini tanıtarak hızla gelişme ve ortaklık kurma fırsatı bulabilecekler. Aynı zamanda Plug and Play aracılığıyla küresel yatırımcılarla buluşarak roket hızıyla gelişme imkanına kavuşacak.

Açılamaya göre Plug and Play İstanbul Platformu, MESS üyesi sanayi kuruluşlarının rekabet gücünü artırmasına katkıda bulunacak. Sanayiciler, yerli girişimcilerin yanı sıra Plug and Play İstanbul Platformu’nun küresel havuzundaki 40 binden fazla girişimcinin inovatif çözümleriyle tanışma olanağı bulacak. Türkiye ihracatının yüzde 40’ını gerçekleştiren ve ekonomiye her yıl 60 milyar dolardan fazla katkıda bulunan MESS üyelerinin ihracat ve istihdam potansiyelleri gelişecek.

İstanbul üzerinden 12 ülkeye hizmet verecek

Verilen bilgiye göre, Plug and Play’in tüm ekosistemini Türkiye’ye taşıyacak olan platform, İstanbul’un girişimcilikte ve açık inovasyonda küresel ekosistemin bölgesel merkezlerinden biri olmasında önemli rol oynayacak. Plug and Play Platformu, İstanbul üzerinden etrafındaki 12 ülkeye hizmet verecek. Bu ülkeler, Doğu Avrupa’dan Kuzey Afrika’ya, Rusya’dan Ortadoğu’ya uzanan geniş bir coğrafyayı kapsıyor. Platformun sadece bu ülkelerin girişimcilerine ulaşmakla kalmayıp bu bölgenin iş dünyasını yönlendiren, nabzını tutan, küresel kimliğini kanıtlamış muazzam bir merkez olması planlanıyor.