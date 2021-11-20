Girişimler 10. kez patlayacak!

Selenay YAĞCI

İTÜ ARI Teknokent’in Kuluçka Merkezi İTÜ Çekirdek tarafından gerçekleştirilen; dünyadan ve Türkiye’den en iyi girişimcileri ağırlayan Big Bang Start-up Challenge sahnesinde yer alacak 20 finalist girişim belli oldu. Binlerce girişim arasından seçilen geleceğin unicorn adayları girişimler, 2 Aralık Perşembe günü sahnede yatırım için yarışacak.

Sürdürülebilirlikten otomotiv teknolojilerine, teknolojik kentlerden sigorta teknolojilerine kadar birbirinden başarılı girişimlerin yer alacağı etkinlik, her yıl olduğu gibi girişimcilik ekosistemine damga vurmayı hedefliyor.

Big Bang’de finale çıkmaya hak kazanan girişimler şöyle sıralandı; Advoard Robotics: Otonom filo robotlar ile otomotiv, e-ticaret ve lojistik sektörlerinde dinamik koşullara uygun işbirlikçi çözümler üretiyor.

Beeplant: İnsan ve arı sağlığını koruyan, tek tuşla arı sütü üretimi ve larva transferi sağlayan modüler kovan sistemidir.

Datasance: IoT Fog bilişim ve dijital ikiz platformu PoT (Platform of Things) ile yapay zekayı verinin üretildiği noktaya taşımayı mümkün kılar ve modern veri odaklı dönüşüm senaryolarının hayata geçirilmesini sağlıyor.

Deepsport: Telefon kamerası karşısında yapılan egzersizlere, yapay zeka ile anlık geri bildirimler veren bir mobil fitness uygulaması.

Epicrone Technology: Bir inşaatın plandan yıkıma kadar hayat döngüsündeki tüm süreçlerini gerçek zamanlı izlenebilir, raporlanabilir, gerçek zamanlı veri ile yönetilebilir hale getiren bir bulut yazılım ve dijital ikiz çözümü.

Esular: Kablosuz ve pilli tam otomatik IoT yapılı akıllı sulama sistemi alt yapısı ile çiftçileri, uygulayıcıları ve üreticileri bir araya getirirken, etkin akıllı sulama çözümü sunuyor.

Evodice: Kutu oyun tasarım sürecini dijitalleştirip sınırlamaları ortadan kaldıran ve oyun deneyimini geliştiren, programlanabilir ve dijital bir küp.

İyiEkim Myco: Çevre kirliliğine ve karbon salınımına yol açan petrol bazlı malzemelerin kullanımını azaltmak için mantar misellerini kullanarak doğada kısa sürede tamamen çözünebilen kompozit malzemeleri tasarlayıp, üretiyor.

Jelibot.com: Yeni nesil ses ve konuşmaya dayalı yapay zeka desteği ile tüm kanallardan gelen konuşmaları otomatikleştirir, maliyetleri düşürür ve müşteri dönüşüm oranını arttırırken, bu platformu servis olarak sunar.

Kidolog.com: Ebeveyn adayları ve ebeveynlere gebelik öncesi, gebelik sırası ve sonrasında çocuk gelişimi ve ilgili alanlarda ihtiyaç duyabilecekleri uzman desteğini sağlayan online danışmanlık platformu.

Kozalak: Orman yangınlarını büyümeden tespit eden, hava kalitesi ve gürültü ölçümü yapabilen, zehirli ve yanıcı gaz algıladığında yetkilileri uyaran bir IoT sistem çözümü.

Lugath: Yüksek hacim ve sıklıkta makine çevirisi ihtiyacı olan dijital platformlara, bilinen en iyi makine çevirisi deneyimini 4'te 1’i fiyatla sunabilen proaktif bir SaaS platform.

Mantiscope: Kan hastalıklarının ön tanısında kullanılabilen, mikroskopi ve kolay paylaşım için buluta bağlı uygun maliyetli biyolojik numune tarayıcıları içeren yapay zeka tabanlı bir kan analizi hizmeti sunuyor.

ParlaPharma: COVID-19 tedavisinde kullanılmak üzere antiviral etkili akciğer hedefl i inhalasyon ilaçlar geliştiriyor.

SekGames: Akıllı saatleri hareket algılayan bir kumanda gibi kullanarak, akıllı telefonlarla birlikte oynanabilen çapraz platform oyunlar üretiyor.

Sensiball VR: Sporcuların teknik ve bilişsel yetkinliklerini analiz eden, onlara antrenman programları sunan ve VR'da yaptıkları vuruşları hissetmelerini sağlayan giyilebilir haptik teknolojisi içeren bir sanal futbol antrenman platformu.

Steer-By-Wire: Direksiyon ile tekerlek arasındaki tüm gereksiz mekanik bağlantıları kaldırarak, sensörlerin yanı sıra direksiyona ve direksiyon dişlisine motorlar eklenmesini ve böylece arabaların uçaklarda olduğu gibi yalnızca dijital bilgi ile sürülmesini sağlıyor.

Surfvis: Üretilen parçaların yüzey anomalilerini yapay zeka modelleriyle tespit edip kusurlu ürünlerin müşteriye gitmesini engelliyor.

Swarmnect: Otomotiv, lojistik, sigorta ve haritacılık gibi birçok sektörün süreç optimizasyonu ve servis kalitesi artırımı için ihtiyaç duyduğu yol verisini, istenilen bölgelere özel olarak toplar ve geliştirilen yapay zeka algoritmaları ile işleyerek değer üretir.

Sweephy: Genelleştirilmiş otonom veri temizleme ve düzenleme hizmeti veren bir yazılım.

54 milyon TL'yi katlayacak

Geçen yıl Big Bang sahnesinde yapılan ödül ve nakit desteği ve yatırımlar toplamda 54 milyon TL’ye ulaşmış ve rekor kırmıştı. Bu yıl 40 paydaşında desteği ile yeni bir rekor bekleniyor. Bu yıl Big Bang’te teknoloji ve inovasyon odaklı 83 girişimin standı online olarak gezilebilecek. Girişimlerin değerlemeleri 2,8 milyar TL’ye ulaştı, İTÜ Çekirdek Kuluçka Merkezi kurulduğu günden bu yana 3 bin girişime ve 6 bin 500 girişimciye destek verdi. Yalnızca 2021 yılında onlarca farklı ülkeden ve Türkiye’nin 81 ilinden başvuru alan İTÜ Çekirdek’in 10 yılda desteklediği girişimler 320 milyon TL’nin üzerinde yatırım aldı. Girişimlerin toplam değerlemeleri 2,8 milyar TL’yi, toplam ciroları ise 370 milyon TL’yi aştı.