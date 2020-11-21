GİRVAK, hayatını kaybeden genç girişimci için burs fonu oluşturdu

Mağazalarda müşteri davranışlarını analiz eden iş zekası çözümü olarak faaliyet gösteren Udentify’ı kuran genç girişimci Can Dörtkardeşler, 14 Kasım 2020 tarihinde geçirdiği bir trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Girişimcilik dünyasında derin üzüntü yaratan Kardeşlerin kaybının ardından Girişimcilik Vakfı (GİRVAK), bir burs fonu oluşturdu. Yaptığı çalışmalar ve desteklerle bugüne kadar 5 milyon gence ulaşan vakıf, sosyal medya hesaplarından Can Dörtkardeşler Burs Fonu hakkında duyuru yaptı.

Duyuruda, “Can Dörtkardeşler hem GİRVAK’a hem de girişimcilik ekosistemine katılmak isteyen gençlere ilham kaynağı olan genç bir liderdi. En büyük hayali kendisi gibi gençlere destek vermekti. Biz de onun adını yaşatacak bir burs fonu oluşturmaya karar verdik” denildi.

Udentify perakende sektöründe büyüdü

27 yaşında hayatını kaybeden Dörtkardeşler, İTÜ İşletme Mühendisliğinde öğrenciyken moda danışmanlığı şirketi kurdu. Küçük moda tasarımcılarıyla büyük şirketleri bir araya getiren bu girişimin ardından Otsimo adıyla kurulan sosyal girişimin ortağı oldu. Son dört yılda ise kurucusu olduğu Udentify’nin başındaydı.

Kamera sistemini kullanarak fiziksel satış noktalarında müşterilerin hareketlerini gözlemleyen bir iş zekası platformu olan Udentify, pandemide perakendecilerin can simidi oldu. Güvenlik kameraları üzerinden sunduğu altyapı ile kapalı alanda tüketici davranışlarını takip ederek topladığı anonim veriyi istatistiki modellere dönüştüren yerli teknoloji şirketi, sosyal mesafe kuralını uygulamada perakendecilerin işini kolaylaştırdı.

Başarılı girişimcinin adını yaşatacak bu burs fonu ile birlikte daha çok gencin girişimlerini hayata geçirmesine destek olacak.