Global Girişimcilik Haftası Tüm Dünya’da Aynı Anda Kutlanıyor!

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid – 19 sadece insan vücuduna değil, birçok sektöre de ciddi hasarlar verdi. Bununla beraber azalan girişimcilik projelerine destek sağlamak amacıyla, 170 ülke ile aynı anda kutlanan Global Entrepreneurship Network (GEN) Kasım ayının üçüncü haftasında tüm dünya ile birlikte Türkiye'de de TOBB şemsiyesi altında kutlanıyor. Sosyal girişimciliğin firmalar üzerinde ulusal ve uluslararası birçok katkı sağladığının üzerinde duran Uluslararası Sosyal Fayda Derneği (Social Business Global Association) Başkanı İsmail Hilmi Adıgüzel ‘’ Girişimcilik, hem bireye hem de firmaya maddi manevi anlamda güç kazandıran bir platformdur. Bu çerçevede uluslararası sosyal girişimcilik ağı olan Sosyal Fayda Derneği olarak düzenlemiş olduğumuz etkinliklerde gençlerin girişimciliği bir kariyer seçeneği olarak değerlendirmelerini sağlıyoruz.’’ dedi.

Topluma fayda sağlamak için gerçekleştirilen sosyal girişim faaliyetleri son dönemde ülkemizde oldukça ilgi görüyor. Sosyal girişimciliğin önemi ise her geçen gün artıyor. Artık firmalar sadece kazanç odaklı değil aynı zamanda topluma fayda sağlayacak girişimlerde bulunmak istiyorlar. Bu kapsamda markaların ortaya çıkan girişimleri hem şirkete hem de topluma katkı sunuyor. Son dönemlerde dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ile birlikte şirketler, hem maddi hem de toplumsal fayda sağlayacak projelerini hayata geçirmek için uzun mesailer harcamaya başladılar. Bu kapsamda genç girişimcilere potansiyellerini ortaya çıkarmak ve destek olmak amacıyla Global Girişimcilik Haftası tüm dünya ile birlikte Türkiye’de bu hafta kutlanıyor.

"İyilik Yaparak Para Kazanmak Mümkün"

Sosyal girişimciliğin sektör ayırt etmeksizin her alanda başarılı örnekleri olduğunun üzerinde duran Uluslararası Sosyal Fayda Derneği (Social Business Global Association) Başkanı İsmail Hilmi Adıgüzel “Sosyal girişimciliği, girişimcilikten ayıran en temel fark topluma fayda sağlıyor olmasıdır. Firma ya da bireysel olarak önceliğiniz sosyal fayda olacak şekilde, herhangi bir sorunu çözüme kavuşturmak olmalı. Aslında biz buna iyilik yaparak para kazanmak diyoruz. Örnek vermem gerekirse, cebinden 1 kuruş çıkmadan bir sosyal projeye öncü olarak birçok çocuğun gülümsemesine sebep olan firmalar tanıyorum. Burada amaç topluma fayda sağlamaktır. Böylelikle hem şirketiniz kazanç sağlarken hem de sosyal fayda sağlamış olacaksınız’’ ifadelerinde bulundu.