Gnarly Game Studio, 5 milyon TL değerleme ile ilk yatırımını aldı

Mobil platformlara casual oyunlar geliştiren ve 4 genç girişimci tarafından kurulan Gnarly Game Studio, 5 milyon değerleme ile ilk yatırımını WePlay Ventures’dan aldı. 500 bin TL olan yatırımla beta aşamasında bulunan “Cetchy” oyununun dünyada ölçeklenebilir seviyeye getirilmesi planlanıyor.

Gnarly Game Studio'dan yapılan açıklamaya göre, geliştirmiş oldukları battle royale tarzındaki casual oyun “Cetchy” ile kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. Kısa süre önce açık betaya alınan ve öncelikle Brezilya pazarında test sürecine başlanan oyun, kullanıcılar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Cetchy, kullanıcıların bir harita üzerinde rakiplerini yok ederek hayatta kalmaya çalışması temeline dayanan rekabetçi yapısının yanı sıra kolay mekanik yapısı ve tek elle oynanabilir olmasıyla geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor.

Aldığı yatırım ile ekiplerini de genişleten Gnarly, test süreçlerine ek olarak geliştirme aşamalarına da yoğun bir şekilde devam ediyor. Cetchy isimli oyunlarında arkadaşlık ve co-op sistemlerini aktif etmeye hazırlanan Gnarly ekibi, devamında 3 harita, 6 karakter, 4 oyun modu ve 20’den fazla kostümü oyuna dahil ederek hedef kitlesini genişletmeyi ve kullanıcıların uzun süreler sıkılmadan oynayabileceği bir oyun yaratmayı hedefliyor.

"Yatırımla birlikte çok profesyonel bir takım arkadaşı edindik”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gnarly Game Studio kurucu ortaklarından Ferhat Tepe, uzun süredir casual mobil oyunlar üzerinde çalıştıklarını ve bu alanda dünyanın en önemli stüdyolarından biri olmayı hedeflediklerini söyledi. “Çok büyük hedeflerimiz, çok güzel hayallerimiz var" diyen Tepe, "Gnarly ismini tüm dünyaya tanıtarak, oyunlarımızın milyonlarca kişi tarafından beğeniyle oynanılacağı günler için durmadan çalışıyoruz. Bu konuda ekibimizde herkese ayrı ayrı çok güveniyoruz. WePlay Ventures gibi oyun girişimleri özelinde profesyonelleşmiş bir ekibin de bize inanıyor olması ayrıca motive ediyor. Biz, sadece bir yatırım almadık, aynı zamanda çok profesyonel bir takım arkadaşı edindik.” dedi.

WePlay Ventures Yönetici Ortağı Bora Koçyiğit ise “Özellikle son yıllarda gerçekleşen oyun sektörü özelindeki gelişmeler herkesin de tanık olduğu gibi muazzam seviyede. Ülkemizde de sayıları her geçen gün artan birbirinden yetenekli oyun stüdyoları mevcut. Gnarly Game Studio’nın da bu stüdyoların başında geldiğini düşünüyoruz. Genç ve dinamik ekipleriyle çok güzel oyunlar yapıyorlar. İnanıyorum ki şimdi hep beraber çok daha büyük bir hikayeyi beraber yazacağız.” şeklinde konuştu.