Good for You, 2021'de Türkiye'de 200, dünyada ise 800 bayiye ulaşmayı hedefliyor

Türkiye’de son dönemde kahve tüketimi ve beraberinde kahve dükkanlarının sayısı hızla arttı. Yapılan araştırmalara göre, 2019'un ilk 10 ayında 61,6 bin ton olan tüketim, 2020'nin aynı döneminde kafelerin ve ofislerin sınırlı hizmet vermesine rağmen çok az bir düşüşle 60,4 bin ton oldu. TUİK verilerine göre, Türkiye'nin kahve makineleri ithalatı 2019 yılının ilk 10 ayında 155 bin iken, 2020'nin aynı döneminde 251 bine yükselmesi, kahve tüketiminin daha çok evlere kaydığına işaret ediyor. Buradan hareketle Good for You, Türkiye ve dünya geneli bayi sayısını artırmayı planlıyor.

3 ayda 25 bin 500 dükkan kiracısını kaybetti

Pandemi sürecinde pek çok dükkan, mağaza ve alışveriş alanının boşaldığına ve uzun süre de boş kalacağına dikkat çeken Good for You Kurucu ortağı Cem Akın, “TESK verilerine göre pandemi ile birlikte Türkiye’de sadece 3 ayda 25 bin 500 dükkan kiracısını kaybetti. Mal sahipleri ve kiracılar arasında yaşanmakta olan yasal sorunlar da cabası. Good for You pop-up dükkan konsepti, krizi atlatmada ve yeni ekonomik düzene uyum sağlamakta gıda perakendecisinin en büyük silahı olacak. Pop-up dükkan, boş bir ticari gayrimenkulün belli bir zaman diliminde ağırlık olarak cirodan pay verme şekliyle kiralanması anlamına geliyor. Adı üzerinde hızla, pratik şekilde bir anda açılan, ardından da aynı şekilde farklı bir mekanda devam etmek üzere toplanan dükkan anlamında. İşte Good for You tam da bu misyonla pandemi sonrasında hayatlarını değiştirmek isteyen girişimcilere fırsat yaratıyor. Bayilerimizi kendi işinin patronu yapıyoruz. Onları eğitiyor, satış, ikna, iletişim teknikleri ve yönetim öğreterek, özgür kılıyoruz. Good for You, dünyanın en ekonomik kahve girişi, franchise giriş bedeli yok, dükkan açmanın bedeli her şey dahil 70 bin TL.” şeklinde konuştu.

“Biz mahalle kahve dükkanlarıyız”

“Kahve dediğimize bakmayın, aslında biz iyilik işindeyiz” diyen Cem Akın, şunları kaydetti: “Kahve bizim için sadece araç, asıl amacımız ise kendi işini kurmak isteyen iyi insanlar bulmak. Tüm bayilerimiz dükkanlarına bir iyilik ekliyor. Bunun için özel bir iyilik testi yapıyoruz. Her bayi adayı ile bizzat görüşüyor ve değerlendiriyoruz. Sistem iyilik üzerine kurulu. Biz mahalle kahve dükkanlarıyız. Bulunduğumuz lokasyonun iyilik ve pozitif enerji alanı olacağız. Örneğin Antalya’daki bayimiz çocuklara ücretsiz müzik dersleri veriyor, Mersin’de odağımızda dijital pazarlama öğreteceğimiz kadın girişimciler var, Beşiktaş’taki dükkanımız her gün ücretsiz kahve dağıtacak, Malatya’da ise çocuklara ücretsiz etütler düzenleyeceğiz."

İki ayda bin 200'ün üzerinde talep aldı

Good for You Türkiye mağazaları için Ekim 2020’de talep toplanmaya başladıklarını hatırlatan Cem Akın, sisteme 60 gün içinde bin 200’ün üzerinde talep geldiğine dikkat çekti. Şu an başta İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Manavgat, Mersin, Hatay, Gaziantep, Malatya olmak üzere 12 şehirde 20 Good for You bayisinin bulunduğunu bildiren Akın, projeyi Türkiye, İngiltere, Avrupa ve Amerika’da eş zamanlı olarak hayata geçirdiklerini, 2021 yılı sonunda dünya genelinde 800 bayiye ulaşılması hedeflediklerini söyledi.