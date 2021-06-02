GrowthX Accelerator programına başvurular başladı

Microsoft, GrowthX Accelerator programı için başvuruları açtığını duyurdu. Microsoft ile Abu Dhabi Yatırım Ofisi (ADIO) iş birliğinde bölgedeki start-up’lara yeni fırsatlar sunmak amacıyla hayata geçirilen program kapsamında çeşitli zorluklar yaşayan kurumsal şirketler ile onlara çözüm önerisi getirebilecek start-up’lar arasında bir köprü oluşturularak yeni iş birliklerine zemin hazırlanıyor. GrowthX Accelerator ile B2B modelde çalışan start-up’ların teknoloji, mentorluk ve pazar erişimi anlamında güçlendirilmesi ve yeni küresel dijital ekonomide büyümelerine katkı sağlanması hedefleniyor.

Program çerçevesinde sanal ve fiziki atölye çalışmalarının yanı sıra “demo günleri” ve networking etkinlikleri de düzenlenecek. Bu etkinliklerde start-up’ların vizyonlarını yatırımcılara ve Microsoft’un bölgedeki müşterilerine anlatma şansı olacak. 12 haftalık ilk dönemin sonunda, kurumsal ortağının sorunlarını en etkin şekilde çözebilen 15 start-up Microsoft tarafından seçilecek.

“Dünyaya örnek projeler üretmeyi hedefliyoruz”

Programla ilgili görüşlerini dile getiren Microsoft Türkiye Pazarlama ve Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Münir Kundakçı, “Türkiye dinamik ve yeniliklere açık bir ülke. En son teknolojiler, genç nüfusumuzla bir araya geldiğinde, girişimcilik açısından son derece elverişli bir iklim ortaya çıkıyor. 2020 özellikle Türkiye’de start-up’ların atağa kalktığı bir sene olarak tarihe geçti. GrowthX Accelerator, bu doğrultuda start-up’ların ihtiyaç duydukları araçları, eğitim imkanlarını ve bağlantıları sunan geniş çerçeveli bir gelişim programıolma özelliğine sahip. Türkiye girişim ekosistemine değer katmanın yanı sıra yapılan iş birlikleri sonucunda dünyaya örnek projeler üretmeyi de hedefliyoruz.” dedi.