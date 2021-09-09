Gulliver’s Games’e 750 bin dolarlık yatırım

Teknoloji şirketlerine yatırım yapan fonlar kuran ve yöneten Boğaziçi Ventures, oyun, fintech, dijital sağlık ve perakende teknolojileri alanlarındaki erken aşama girişimlere odaklanan yatırım fonu BV Growth aracılığıyla ABD merkezli yatırımcı March Capital ve Özgür Aksoy ile birlikte hybrid casual ve tycoon türünde oyunlar geliştiren Gulliver’s Games’e yatırım yaptı.

Boğaziçi Ventures’tan 350 bin dolar, March Capital’den 350 bin dolar ve Özgür Aksoy’dan ise 50 bin dolarlık yatırım alındı. Söz konusu yatırımla Peak Games ve King Games gibi başarılı şirketlerde deneyim kazanmış Doğan Akdağ’ın liderliğindeki ekibin, onlara katılacak benzer derecede yetkin ve dinamik yeni takım arkadaşları ile büyütülmesi planlanıyor.

“Tycoon pazarının hakimi olmayı hedefliyoruz”

Boğaziçi Ventures kurucu ortağı Burak Balık, yatırıma ilişkin olarak, ekibin oyun ekosistemindeki deneyimine ve yetkinliğine oldukça güvendiğini ve çok kısa zamanda odaklandıkları türün en iyilerinden olacaklarına inandığını belirtti.

Gulliver’s Games kurucusu Doğan Akdağ ise, “Aldığımız yatırımla birlikte ilk hedefimiz, 1 senedir üzerine çalıştığımız altyapımız ile Tycoon pazarının hakimi olmak. Bu yolda yeni oyunumuzun hazırlıklarını tamamlamak üzereyiz. Genç ve yetenekli ekibimizi büyüterek uzun vadeli planlarımızı gerçekleştirmek için sabırsızlanıyoruz.” dedi.