Gurbetçi ailenin oğlu Almanya'nın gelecek vadedenleri ödülünü aldı

Babasının maden işçisi olarak çalıştığı bölgede akıllı ayna fabrikası kuran Erkan Doğanay, Almanya'nın gelecek vadeden 100 şirketi arasında gösterilerek "Top-Innovator 2021" ödülünü aldı.

5 yıl içinde cam dolap ve ayna alanında tüm dünyaya satış yapmayı hedefleyen ARES GmbH-Spiegel21 Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Doğanay, markalaşarak büyüme hedefinde. Doğanay, “Babamın maden işçisi olarak çalıştığı arazinin üstünde bir fabrika kurdum. Gurbetçi bir ailenin çocuğu olarak Almanya’nın üreticileri arasına girdik. Keşke babam bugünleri görseydi" dedi.

Evin garajından fabrikaya

Avrupa’nın birçok ülkesine ihracat yapan Doğanay, evinin garajında başladığı ayna üretimini fabrika büyüklüğüne dönüştürmüş bir girişimci. Üniversite eğitimini Almanya’da endüstri mühendisliği alanında tamamlayarak, iş aramaya başladığını söyleyen Doğanay, “Dortmund'da hem iş aradım hem de evimizin garajında eBay üzerinden çeşitli türlerde mal alıp sattım” şeklinde konuştu. Çin'den Hamburg'a gelen bir konteynerin içinden çıkanlar ise Doğanay’ın bugünkü işinin başlangıcını oluşturmuş. “Konteynerin içinden ayna ve banyo aksesuarları çıktı. Bu ürünler eBay ile Amazon'da hemen satıldı” diyen Doğanay, bugünkü üretime uzanan süreci şöyle anlattı: “Satış grafiğini görünce, aynaları kendim üretmeyi düşündüm ve evin garajında ayna yapmaya başladım. Üretim garajda zor olduğu için 2013 sonunda 450 metrekarelik depo kiraladım. 4 çalışanla işe başladık ama alanı nasıl dolduracağım konusunda tereddütlerim vardı. Makineler alıp çalışmaya başladık ama kısa sürede tüm tereddütlerim boşa çıktı. 2016'da 20 çalışanımız oldu. 4 bin metrekarelik bir arsa alarak yatırımı büyütme kararı aldık. Devletten 20 çalışanımızı 5 yıl tutmak şartıyla teşvik alarak 1.800 metrekare kapalı alanı olan bir fabrika kurduk.”

Virüs için kabin üretti

Yeni makinelerle üretimi genişleten şirket, yıllık 8 bin ton ürün üretim yapıyor. Geçen yıl yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle işlerinin ilk başta sıkıntıya girdiğini anlatan Doğanay, şunları kaydetti: "Geçen yıl mart ayında kısıtlamalar geldi. İşler durdu. Arkadaşlarla toplandık ve virüse karşı korunma sağlayan bir kabin dizayn ettik. Kapalı olan bu kabinlere konuşma cihazı ve hijyen sağlayan teknoloji yerleştirdik. Büyüklükleri ayarlanabilen bu kabinleri ABD, İtalya ve İspanya'ya sattık. Yabancı basına birçok kez haber olduk. Bu arada işler yeniden toplandı. Asıl işimize dönerek işçi sayımızı 100'e çıkardık. 2020'de 2019'da yaptığımız ciroyu ikiye katlayarak 14 milyon euroya ulaştık. Yeni girişimimiz pandemide ciromuzu artırdı."

Yeni fabrika nisanda

Önümüzdeki yıllara ilişkin daha yüksek üretim hedefi koyan şirket, 12 milyon euro değerinde yeni bir fabrika için kolları sıvamış durumda. 25 bin metrekare büyüklüğünde bir arsa aldıklarını söyleyen Doğanay, nisan ayında yeni fabrikanın temelini Alman siyasetçilerin katılımıyla atacaklarını belirtti. 5 yıl içinde cam dolap ve ayna alanında marka olup, bütün dünyaya mal satma hedefinde olduklarını da sözlerine ekledi.

Genç iş insanı bir yandan aynada markalaşma hedefinde ilerlerken diğer taraftan da yeni yatırım fırsatlarını da kolluyor. Doğanay, Türkiye'yi de araştırmaları içinde tutuyor.