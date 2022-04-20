Hedef Holding’den Teklifim Gelsin’e yatırım

Hedef Holding, finans ve teknoloji alanındaki yatırımlarına devam ediyor. Şirket, son yatırımını, iştiraklerinden İdeal Finansal Teknolojiler aracılığıyla gerçekleştirdi.

İdeal Finansal Teknolojiler, Ocak 2021’de İTÜ Çekirdek Ön Kuluçka Programı’na dahil olarak kurulan ve Haziran 2021’de de son kullanıcıyla buluşan kişiselleştirilmiş finansal pazar yeri ‘Teklifim Gelsin’e 20 milyon TL değerleme üzerinden yatırım yaptı.

İhsan Cem Zararsız ve Ertuğrul Hakan Biri tarafından kurulan, kişiselleştirilmiş finansal pazaryeri Teklifim Gelsin, açık bankacılık kullanarak, son kullanıcıların talepleri doğrultusunda finansal çözümleri 40 saniyenin altında tamamlamalarına imkân sağlıyor.

Teklifim Gelsin’de üye olan kullanıcılar, taleplerine göre gelen onlarca teklifi karşılaştırarak başvurularını yapabiliyor.

Teklifim Gelsin olarak bankalar, kredi kayıt bürosu, sigorta şirketleri ve diğer fintechler ile yapılan dijital entegrasyonlarla kullanıcılara anında kredi, yatırım, kredi karnesi ve sigorta alanlarında hizmet veriliyor.

“Teknoloji ve finans yatırımlarımıza yeni bir halka ekledik”

Dünyanın büyük bir hızla bütün bankacılık süreçlerinin kolaylıkla dijitalden yönetilebildiği bir dönemden geçildiğini belirten İdeal Finansal Teknolojiler Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal Gökalp, “Her zaman gelişim göstereceğine inandığımız fikirleriyle bizi heyecanlandıran girişim ve şirketlere yatırım yapmaktan, onlara destek olmaktan mutluluk duyuyoruz. Teknoloji ve finans alanlarındaki yatırımlarımıza, Teklifim Gelsin ile yeni bir halka daha ekledik. Teklifim Gelsin’in yerli bir girişim olması da bizim için çok önemliydi. Teklifim Gelsin’in geleceğinin çok parlak olduğuna ve ileride büyük bir gelişim göstereceğine inanıyoruz. Hedef Holding olarak özellikle teknoloji ve finans alanındaki gelişmeleri yakından takip ediyor, yatırımlarımıza bu doğrultuda yön veriyoruz.” dedi.