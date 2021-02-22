helo! Bodrum girişim dünyasına "merhaba" dedi

Erken aşama girişimlerin ihtiyaç duydukları desteği sağlamak üzere yola çıkan helo!, girişim hızlandırma ve geliştirme programlarından ilkini Bodrum, İstanbul ve dijitalde eş zamanlı olarak gerçekleştirecek.

helo!, yeni duyurduğu hızlandırma programına kabul edilen girişimlerin ihtiyaçlarını çok yönlü analiz ederek iş modeli, pazarlama, yazılım, ürün geliştirme, satış, hukuk, finans gibi birçok alanda uçtan uca destekler sunuyor. Yatırım ortaklarının desteği ile program sonunda girişimleri fonlamayı da üstlenecek. 250 bin dolar değerindeki destek paketiyle, girişimlerin hayatta kalma sürelerini uzatacak.

Bodrum’da girişimcilik dünyasına adım atan helo! Bodrum kurucu ortaklarından Ersin Pamuksüzer: “Erken aşama girişimlerin belirsizliklere karşılık kazanan iş modeli geliştirme yolculuklarında ihtiyaç duyduğu tüm araçları ve yapıları bir araya getiriyoruz. Girişimler hayallerine doğru emin adımlarla yürürken başta iş modeli olmak üzere birçok konuda destekleyici yol arkadaşı olarak onlarla birlikte hareket edeceğiz ve bir sonraki büyüme adımında ihtiyaç duydukları yatırıma da ulaşmaları için gerekli ortamı sağlayacağız” dedi.

Deneyimli isimler mentorluk yapacak

Mart ayında başlayacak program wellness, fintech, tarım ve SaaS odaklı girişimler başta olmak üzere, değer yaratacak girişimlerin başvurularını bekliyor. Programın ilk duyurulan paydaşları ise wellness sektörüne önderlik eden “TheLifeCo” ile sermaye piyasaları ve finans sektöründe öncü “Gedik Yatırım”.

Girişimcilik dünyasının deneyimli isimleri ve kurumsal sektör liderlerinin girişimlerin yönetimsel kabiliyetlerini geliştirme ve değer yaratma süreçlerinde mentorluk yapmak üzere girişimcilerle bir araya geldiği helo!, aynı zamanda alanında uzman ‘superhero’ lar ile girişimleri gelişim süreçlerinde destekleyecek.

Ersin Pamuksüzer, Koray Bahar, Dilek Dayınlarlı, Onur Topaç, Barış Özistek, Ayşe İnal, Erhan Topaç, Ali Servet Eyüboğlu, Duygu Öktem Clark gibi birçok ekosistem oyuncusu programda bir araya geliyor. 6 ay boyunca iş modeli ve takım geliştirme, pazara çıkış stratejileri, pazar testleri, yatırım süreçlerinin yapılandırılması gibi başlangıç aşamalarından geçecek olan girişimler, program boyunca, iş ortağı konumundaki yatırım fonlarıyla da yakın temas halinde olacak.

Programa destek olan hiVC, Angel Effect, ScaleX Ventures, Boğaziçi Ventures, TechOne, Lima Ventures, 500 İstanbul, 212 girişimlerin erken aşamadan büyüme aşamasına kadar fonlanma ve yatırım süreçlerinin hızlandırılması konusunda aktif rol oynayacaklar. Ayrıca programın ana ortaklarından Gedik Yatırım da büyüyen girişimlerin halka arz aşamasında yoğun destek sağlayacak.

helo! Girişim Geliştirme ve Hızlandırma Programı, 14 Mart 2021 tarihine kadar girişimini bir sonraki aşamaya taşımak isteyen girişimcilerin başvurularını bekliyor.