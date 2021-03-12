Hepsiburada ve TOBB’dan Girişimci Kadınlara Destek için iş birliği

Hepsiburada, 2017 yılında, kadınların ekonomiye katılımını destekleyerek sürdürülebilir bir ekonomik büyümeye katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdiği Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü Programı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu ile imzaladığı iş birliği kapsamında bir adım daha ileri taşıyor.

Kadınların işlerini e-ticarete taşıyarak ekonomik faaliyetlere katılımını arttırmak ve e-ticarette güç kazanmalarını sağlamak amacıyla başlatılan işbirliği ile zorlu pandemi döneminin etkilerinin hızla ortadan kaldırılmasına da destek verilmesi amaçlanıyor.

E-ticaret ekosisteminin geliştirilmesi, işini e-ticarete taşımak, büyütmek isteyen girişimci kadınlar için fırsat eşitliğinin sağlanması ve dijital dönüşümlerinin desteklenmesi için 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde başlatılan işbirliği ile TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ve Genç Girişimciler Kurulu’na bağlı 8 bine yakın kadın girişimciye ve bu girişimcilerin kurdukları kadın kooperatiflerine; mart ayına özel 50 bin TL ciroya kadar yüzde 75 komisyon indirimi, 30 bin TL’ye varan reklam ve pazarlama desteği, fotoğraf çekimi ve kargo desteği, işbirliğine özel ücretsiz çevrim içi e-ticaret eğitimleri gibi birçok fırsat sağlanıyor. Ayrıca e-ticaret platformu Hepsiburada’nın 40’a yakın kategoride, 50 milyon ürün çeşidini müşterileriyle buluşturarak aylık 200 milyonun üzerinde ziyareti ağırlayan dev ekosistemi sayesinde kadın girişimcilerin marka bilinirliklerine de katkı sağlanıyor.

Hepsiburada’nın 2017 yılında başlattığı Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programıyla bu güne kadar 19 binden fazla girişimci kadına ulaşılırken, 50 kadın kooperatifi ve 15 sivil toplum kuruluşunun faydalandığı programa dahil olan girişimci kadınlardan yüzde 95’i satış başarısı gösterdi ve işlerini 98 kat büyüttü.

"Güçlenen kadın toplumun refahını arttıracak"

Kadınların kendi işlerini kurma yoluyla güçlenmesinin ailede ve kamusal alanda da güçlenmesini sağlayacağını belirten TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk, “E-ticaret kadınlar için yeni fırsatlar barındırıyor. Özellikle pandemi döneminde online alışveriş, büyük bir ivme kazandı. Pandemi döneminde hepimiz gördük ki dijitalleşen ve e-ticaret yapan firmalar ayakta kalmakta zorlanmadılar, hatta krizi fırsata çevirdiler. Evlerinde ya da atölyelerinde ürettikleri ürünleri çevrim içi pazaryerleri aracılığıyla satışa sunarak ticarete atılan kadınların sayısı her geçen yıl artıyor." dedi.

TOBB olarak kadın girişimcilerin dijitalleşmesine ışık tutarak e-ticarete yönelmelerini sağladıklarını belirten Nurten Öztürk, özellikle pandemi döneminde ulusal çapta faaliyet gösteren e-ticaret pazaryerleri ile anlaşmalar yaparak, kadın girişimcilere avantajlı paketler sunduklarını, ilk defa e-ticaret yapacak işletmelere düşük komisyonlu satış imkanı getirdiklerini aktardı.

Şimdi ise Türkiye'nin önde gelen e-ticaret pazaryerlerinden “Hepsiburada” ile yeni ve kapsamlı bir işbirliğine gittiklerini anlatan Öztürk, "TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ve TOBB Genç Girişimciler Kurulu’ndaki kadın girişimcilerimize özel mart ayı boyunca devam edecek komisyon indirimi, reklam ve pazarlama desteği, kargo desteği, eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunacağız. Ayrıca Hepsiburada ortaklığında geliştireceğimiz özel satış alanıyla kadın girişimcilerimiz, hem ürünlerini sergileyebilecek, hem de başarı hikâyelerini kısa videolarla anlatabilecek. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kadın Girişimciler Kurulu olarak kadın girişimcilerimizin işlerini büyütmeleri adına her türlü desteği vermeye devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

"Teknoloji ve pazarlama gücümüzü seferber ediyoruz"

Hepsiburada Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hanzade Doğan ise, dengeli bir ekonomik büyümede kadın istihdamının ve kadınların ticarette güç kazanmasının önemine vurgu yaptı.

Kadınların yaşamın her alanında varlığının, katkısının artmasını çok önemsediklerini söyleyen Doğan, "Kadın girişimcilerin ekonomik faaliyetlere katılımı arttıkça; yaşam da, ekonomimiz de güçleniyor ve zenginleşiyor. Böylece, dijital dönüşüme ayak uyduran, rekabetçi ve daha güçlü bir ülke olma yönünde hızlı yol alıyoruz. Hepsiburada olarak, Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü Programı ile tüm teknoloji ve pazarlama gücümüzü kadınlar için seferber ediyoruz. Hepsiburada ve TOBB arasında sağlanan iş birliği ile programımıza TOBB Kadın Girişimciler ve Genç Girişimciler Kurulu üyelerini dahil ederek, e-ticarette büyümek isteyen, işlerini yeni kuran kadın girişimcilerin e-ticaret ile tanışmaları ve imkanlara erişimleri için ilave katkılar sunduğumuz için memnuniyet duyuyoruz. Çağdaş bir toplumun temelinde cinsiyet eşitliği olması gerektiğinden hareketle, tüm imkanlarımızı seferber ederek kadın girişimcilerin işlerini büyütmeleri için çalışmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.