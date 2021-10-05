Hollanda merkezli Go Sharing, Türkiye'ye açılıyor

Çevre dostu elektrikli mobilite çözümleri ile şehir içi mobilitenin, geleneksel araç sahipliğinden paylaşımlı sistemlerle ortak kullanıma doğru evrilmesini misyon edinen Hollanda merkezli GO Sharing, 8 binden fazla elektrikli mopedi ile 30 Avrupa şehrinde faaliyet gösteriyor. GO Sharing; Hollanda, Avusturya, Belçika ve Almanya'dan sonra rotayı Türkiye'ye çevirdi.

Geçtiğimiz aylarda Avusturya'nın Viyana ve Belçika'nın Antwerp, Almanya'nın Köln, Düsseldorf ve Saarbrücken kentlerinde elektrikli mopedleri ile hizmet vermeye başlayan girişim, dünyanın trafikte en çok zaman geçirilen şehirlerinden olan İstanbul'da da faaliyet göstermeye ve kentin trafik ve park sorununa çözüm sunmaya hazırlanıyor.

Mobiliteyi herkes için erişilebilir hale getirmek istiyor

GO Sharing, şehir içinde saatte maksimum 45 kilometre hızla seyahat etme olanağı sağlarken bu sistemi, geçerli bir sürücü ehliyetine (M, A veya B sınıfı) sahip olan herkes, kolaylıkla kullanabiliyor.

Paylaşımlı e-mopedler, kayıt ve açılış ücreti olmadan dakikada başına ücretlendirilerek 7/24 kiralanabilecek.

Daha yaşanabilir ve sürdürülebilir yeşil bir dünya yaratmayı amaçlayan GO Sharing, paylaşımlı mobiliteyi herkes için erişilebilir hale getirmek istiyor ve mobiliteye yönelik küresel tutumu, araç sahipliğinden kullandığın kadar öde modeline doğru değiştirmeyi hedefliyor.