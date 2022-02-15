HSBC Sürdürülebilir Büyüme Programı start-up başvuruları başladı

HSBC Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma ve büyümeye katkı sağlamak amacıyla sosyal fayda sağlayan start-up’lara yönelik olarak iki yıl önce hayata geçirdiği ‘Sürdürülebilir Büyüme Programı’ 2022’de ölçeğini daha da genişletiyor.

Bu yıl, WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) ve Hackquarters iş birliğiyle yürütülen program, Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ndan İklim Eylemi kapsamında çözüm ve teknolojiler üreten start-up’ları destekleyecek. Program kapsamında toplam 20 start-up, 6 aylık hızlandırma programına dahil olacak.

Sürdürülebilir Büyüme Programı ile ‘İklim Eylemi’ne yönelik teknoloji ve çözümlerin desteklenmesi, sosyal fayda odaklı start-up’ların sürdürülebilir iş modellerini büyütmesi ve Türkiye’de start-up şirketler, girişimciler, mentorlar ve yatırımcılardan oluşan güçlü bir ekosistem inşa edilmesine destek olunması amaçlanıyor.

Programa katılmaya hak kazanan 20 start-up’a, 6 ay süresince 100 saatlik workshop ve farklı alanlarda uzman 20 kişiden oluşan bir ekip tarafından 200 saat mentorluk desteği sağlanacak. Start-up’lar programdan mezun olduklarında İşletme-Pazarlama-Büyüme başlıklı üç ana modül altında kapsamlı bir eğitimden geçmiş olacaklar.

“Start-up’ları güçlendirerek sorunun çözümünü hızlandırıyoruz”

2021 programının sosyal girişimciler ve daha düşük karbon ekonomisine geçiş için başarılı projelerin önünü açan bir inisiyatif olduğunu söyleyen HSBC Türkiye Genel Müdürü Selim Kervancı, “2021 programını tamamlayan start-up’lar yatırımcılarla bir araya geldi, farklı projelerde Türk otomotiv sektörünün önde gelen firmaları ile işbirliği fırsatı yakaladı. Sosyal girişimlerden biri yaklaşık 1.4 milyon dolar tutarında yatırım aldı. Start-up’ların hayata geçirdiği projelerle 10 milyon ton atık geri dönüştürüldü, karbon emisyonunda 8.5 ton düşüş sağlandı ve yaklaşık 1 milyon ağaç kurtarıldı.” şeklinde konuştu.



İklim değişikliği ile mücadeleye yönelik çözümler geliştiren start-up’lara verdikleri desteğin kapsamını her yıl genişleterek sürdürdüklerini belirten Kervancı, şunları kaydetti: “Bu yıl desteklediğimiz start-up sayısını yaklaşık dört katına, 20’ye çıkarıyoruz. Söz konusu start-up’ları güçlendirmek için WWF-Türkiye ve Hackquarters iş birliğiyle çok güçlü bir eğitim programının hazırlanmasına katkı sağladık. Programdan mezun olacak start-up’ların iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik inovatif projeleri sorunun çözümünü hızlandıracak. HSBC Türkiye olarak daha yaşanılabilir bir dünya hedefi için sorumluluk almaya ve yeni projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz.”