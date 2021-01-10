İcat çıkaracak fikirler aranıyor

Semra &Enver Yücel (SEY) Vakfı tarafından bu yıl ilki düzenlenecek olan genç girişimciler yarışmasına için genç yetenekler, yeni fikirler, yaratıcı gençler aranıyor. Türkiye çapında tüm lise öğrencilerinin başvuru yapabileceği “genç girişimciler” yarışmasında öğrenciler, eğitim ve çevre ana başlıkları altındaki kategorilerde yarışmaya katılabilecek.

Öğrenciler; eğitim alanında, nitelikli eğitim, eğitimde eşitsizliklerin giderilmesine yönelik yenilikçi fikirler, eğitim teknolojileri, yenilikçi eğitim uygulamaları ve oyunlaştırma, çevre alanında ise, iklim, canlılar, su döngüsü, akıllı tarım, yeşil teknolojiler, yenilenebilir ve temiz enerji, akıllı ulaşım, sürdürülebilir toplum ve şehirler, kaliteli yaşam ve açlık-yoksulluk başlıklarında projeler üretebilecek.

Başvurular 1 Mart'a kadar

SEY Vakfı genç girişimciler yarışmasına katılan öğrenciler, süreç boyunca alanında uzman isimlerle sık sık bir araya gelerek eğitim alacak, projelerini geliştirebilmeleri için onların deneyimlerinden faydalanacak.

Yarışmanın ana unsurlarının başında Birleşmiş Milletler Kalkınma Amaçları ile örtüşen projeler olması geliyor. Nitelikli eğitim, eşitsizliklerin azaltılması ve iklim değişikliğini düzeltme gibi 17 ayrı küresel amacın günlük hayatta da uygulanması büyük önem taşıyor.

5 Ocak 2021’de başlayan başvurular için son tarih 1 Mart 2021. Yarışmanın sonuçları ise 9 Nisan 2021 tarihinde açıklanacak. Birincilik ödülü Bahçeşehir Üniversitesi’nde %100 burslu lisans eğitimi, ikincilik ödülü Bahçeşehir Üniversitesi’nde %75 burslu lisans eğitimi, üçüncülük ödülü ise projenin içeriğine göre sektöründe lider firmalarda staj programı olarak belirlendi.

"İcat çıkarsınlar"

SEY Vakfı Başkan Vekili Begüm Yücel bir fikrin bile dünyayı değiştirebileceğinin altını çizerek “lise öğrencileri gelsinler ve başımıza icat çıkartsınlar. Bir icat birçok şeyi değiştirebilir. Genç girişimciler yarışması ile birlikte yepyeni yeteneklerin ortaya çıkacağını düşünüyoruz çünkü bu sınırları olan bir yarışma değil. Tamamen öğrencilerin hayal gücüne, inancına, azmine bağlı. Fikri ve projesi olan tüm lise öğrencilerimizi bu yarışmaya davet ediyoruz. Bu sayede yeni ufukların açılacağına, kendilerine yeni bir gelecek inşa edeceklerine inanıyoruz” dedi.