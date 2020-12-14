İki girişimciden yerli yazılımla güvenli sınav sistemi

İki arkadaşın 11 yıl önce başlattığı uzaktan eğitimi hedef alan girişimi, pandemide üniversitelerin güvenli ve sorunsuz sınav yapmalarına olanak sağladı.

2009 yılında gündeme gelen “Her İle Bir Üniversite” projesiyle harekete geçen Engin Ören ve Aybars Görpe eğitim kurumlarına öğrenci, personel ve yönetime yönelik sistem geliştirip sattı. Yazılımı ve içeriği yıllar içinde daha yukarı taşıyan iki arkadaşın kurduğu sistem, pandemiyle birlikte üniversitelerin kurtarıcısı oldu.

Eğitimin her kademesine yönelik Öğrenme Yönetim Sistemi (LMS-Learning Management System) hizmeti veren PHI Corporate’in sahibi olan ortaklar, canlı eğitim, online sınav, online etüd, dijital soru bankası, ders takibi gibi salgın dönemine yönelik tüm ihtiyaçları karşılıyor.

Yaşanan COVID-19 pandemisiyle birlikte eğitim kurumlarının halihazırda kullandığı altyapının yeterli gelmediğini söyleyen Ören sözlerini şöyle sürdürüyor: “Takip ettiğimiz kadarıyla şu ana kadar ne üniversiteler ne öğretim görevlileri ne de öğrenciler uzaktan eğitim sistemleri ve online sınav seçeneklerinden tam anlamıyla memnun değil. Birçok eğitim kurumu, hem altyapıları desteklemediği, hem de doğru yazılım geliştirme metodolojilerini kullanmadıkları için sınavları aynı anda yapamıyor. Öğrencileri gruplara bölüp, farklı zaman dilimlerinde sınav yapmak zorunda kalıyor. Sistemin yeterli olmayacağını görerek aynı anda yüzbinlerce kişiye hizmet sağlayacak bir sistem kurduk. Eğitimi dersten, etüde, sınavların uygulanmasına kadar rahatlatan sistemi, bulut üzerinden okul ve şirketlere kiralamaya başladık.”

Bu şekilde Türkiye’nin köklü üniversitelerinden biriyle çalışmaya başladıklarını söyleyen Öner, aynı anda 1 milyon öğrencinin hizmet aldığını belirtiyor.

Sınavda yüzde 99 başarı

Özellikle online sınav modellerinde fark yarattıklarını ifade eden Ören, birinci vize döneminin performans raporundan memnun: “Online sınavlarda yüzde 99 başarı oranına sahip olduk. Öğretim üyeleri, öğrencilerine açık uçlu, resimli, video görüntülü, dosya yüklemeli gibi farklı şekillerde online sınav yapabildi. 28 ayrı tipte soru hazırladık. Sınav güvenliğini ön planda tuttuk. Aynı anda birden fazla oturum açılmasını engelleyen sistem sayesinde, soruların başka kişilerce görülmesi engellendi.”

“Uzaktan eğitim kalıcı olacak”

Tek bir üniversitede 1 milyon 945 bin sorunun yanıtlandığı 2 bin 749 adet sınav gerçekleştiren PHI Corporate’in hedefinde önce Türkiye’ye yayılmak ardından yurtdışına çıkmak var.

Uzaktan eğitim sistemleri ve online sınavların pandemi koşulları geçse de hayatımızda kalıcı olacağını düşünen Ören şunları ifade ediyor: “Eğitim kurumları bu sistemlerden pandemi bitse de vazgeçmeyecek. Dünyanın herhangi bir yerinde konusunun uzmanı bir kişiyi üniversiteler artık çok daha rahat bir şekilde konuk edebilecek. Öğretim üyeleri Türkiye’nin neresinde olursa olsun üniversitelerde online bir şekilde ders verebilecek. Şirketler çalışanlarının gelişimine ve eğitimine daha fazla destek olabilecek.”