İletmen, 4,4 milyon lira yatırım aldı

Mikro lojistik girişimi İletmen, köprü yatırım turunu tamamladı. 2016’da kurulan ve yıllık 12 milyon TL ciroya ulaşan İletmen, yeni turda 70 milyon TL değerleme üzerinden 4,4 milyon TL yatırım aldı.

Bugüne kadar 2 milyona yakın iletim gerçekleştiren İletmen, aldığı yeni yatırımla büyümeye devam edecek. Kuveyt Türk’ün yüzde 100 iştiraki KT Portföy’ün kurucusu ve yöneticisi olduğu Lonca GSYF öncülüğünde gerçekleştirilen yeni köprü yatırım turuna, Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı, Halis Petrol, Keiretsu Forum Türkiye ve bireysel melek yatırımcılar katıldı.

"Sistemimizi farklı sektörler için uygulanabilir hale getireceğiz”

Aldıkları yeni yatırımla ilgili değerlendirmede bulunan İletmen Kurucu Ortağı Özgür Duruöz, “Başta KT Portföy Lonca GSYF, Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı ve Keiretsu Forum Türkiye olmak üzere birçok melek yatırımcıdan aldığımız yeni köprü yatırımla işimizi yazılım odaklı büyütecek ve sistemimizi farklı sektörler için uygulanabilir hale getireceğiz. Yaptığımız iletim işlerinin hayatı nasıl değiştirdiğini, hatta tedarik zincirini nasıl farklılaştırdığını hep birlikte göreceğiz. Türkiye’nin önde gelen şirketleriyle iş birliği içindeyiz. Danışma kurulumuzda yer alan ülkemizin kıymetli iş insanları, profesyonelleri ve akademisyenleriyle istişare ederek yeni kararlar alıyor ve bilinçli şekilde ilerliyoruz.” dedi.

“İletmen’e katkı vermekten dolayı mutluyuz”

KT Portföy Yönetimi Genel Müdürü Hamit Kütük ise, “İletmen’e, yönettiğimiz Teknogirişim GSYF ile daha önce yatırım yapmıştık. Yeni kurduğumuz Lonca GSYF ile teknoloji odaklı ölçeklenebilir şirketlere erken aşama ve sonrasında büyüme sermayesi yatırımları yapmayı planlıyoruz. İletmen’in yenilikçi iş modeli ve kullandığı teknolojilerle mikro lojistik sektöründe öncü bir rol üstleneceğine inanıyoruz. Yeni köprü yatırım turuna diğer eş yatırımcılarla birlikte katılarak, İletmen’in büyümesine destek vermekten ve bu sektörün gelişimine katkı sağlamaktan mutluluk duyuyoruz.” diye konuştu.