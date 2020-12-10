imece impact programına katılacak girişimler belli oldu

Atöyle, S360 ve Zorlu Holding’in kurucu ortakları arasında yer aldığı imece, sosyal girişimlere verdiği desteği artırmayı sürdürüyor.

Zorlu Holding ana partnerliğinde, UNDP’nin desteklediği Business Call to Action bilgi danışmanlığı, İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği'nin (SKD Türkiye) stratejik, Startup Wise Guys yatırım partnerliği ile gerçekleşen etki hızlandırıcı programı imece impact kapsamında bu yıl 7 ayrı girişim destek almaya hak kazandı. Program kapsamında girişimlere, etki raporlarını UNDP desteği ile hazırlama, ilk yatırımını alma, kurumsal satışını ve işbirliklerini artırma gibi fırsatlar sunuluyor.

Zorlu Holding'den yapılan açıklamaya göre, Aralık 2020 - Nisan 2021 arasında aktif olarak yürütülecek programdan sıfır atık felsefesiyle hareket ederek, zeytin proses atıklarına çözüm getiren "AnadOlive"; cam, karbon gibi sentetik malzemelerden üretilen kompozitlere çevreye etkisi düşük ileri kompozit alternatifi sunan "B-PREG", 7-16 yaş arasındaki çocuklara kodlama öğretmeyi amaçlayan "Kodris", atık lastiklerden biyoyakıt ve karbon siyahı gibi katma değeri yüksek ve temiz ürünler elde eden "Laska", 8-18 yaş arasındaki çocuklara ve ailelerine harçlık yönetimi için ön ödemeli kart ve bunun takibi için uygulama sunan "Manibux", e-spor eğitimleri veren "The Academys" ve kodlama eğitiminin yaygınlaşmasına odaklanan "Tospaa" adlı girişimler faydalanacak.

13 şehirden 90 başvuru yapıldı

Verilen bilgiye göre, imece’nin yeni programı imece impact'e Türkiye'nin 13 şehrinden 90 ayrı başvuru geldi. Başvuru gerçekleştiren girişimlerden 28’i döngüsel ekonomiye odaklanırken, 27'si nitelikli eğitim, 16'sı sanayi, yenilikçilik ve altyapı, 11'i toplumsal cinsiyet eşitliği, 8'i sağlık ve kaliteli yaşam alanlarına yönelik çalışıyor. Başvuruların geldiği şehirler ise Ankara, Aydın, Bursa, Çanakkale, Edirne, Elazığ, İstanbul, İzmir, İznik, Konya, Muğla, Samsun, Trabzon oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen imece direktörü Mustafa Özer, "imece impact etki hızlandırıcısı programı ile Türkiye'de sosyal etki üreten girişimlerin etkilerini daha görünür kılarak müşteri, özel sektör partnerleri ve etki yatırımcıları tarafından daha anlaşılır olmasını ve girişimlerin sosyal etkilerini ölçeklendirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Zorlu Holding Kurumsal İletişim Genel Müdürü Aslı Alemdaroğlu ise, “Zorlu Holding olarak sosyal meselelerin çözümü için kaynakların toplumsal etkisi yüksek olan alanlara yönlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu doğrultuda sosyal girişimciliği ve kurucu ortak olarak imece’nin bu yöndeki çalışmalarını destekliyoruz. Ancak bizim bu yolda pusulamız olan Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na ulaşma yolunda dünya olarak zamanımız giderek daralıyor. Üstelik iklim krizinin yanı sıra bu yıl yaşadığımız pandemi bize daha da hızlanmamız gerektiğini gösteriyor. Bu nedenle sosyal girişimcilerin yaratacakları etkiyi çok daha hızlı göstermelerini sağlayacak yöntemleri geliştirmeliyiz. Bu açıdan imece impact programının bu tarihi süreçte önemli bir misyon üstlendiğini düşünüyoruz." şeklinde konuştu.