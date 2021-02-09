İnventures, yılın yatırımcısı ödülünü aldı

Kurulduğu 2006 yılından bu yana perakende ve tüketim ürünleri şirketlerine ölçeklenebilir, omnichannel ticaret altyapı çözümleri, mobil ticaret uygulamaları ve dijital büyüme hizmetleri sunan Inveon, yatırım kolu İnventures EuroAsian Startup Awards'ın bölgesel kategorisinde "Yılın Yatırımcısı" ödülünü aldı. EuroAsian Startup Awards, dünyanın en büyük girişimcilik ödülleri arasında gösterilen ve Global Startup Awards’ın bir parçası.

Inventures, internet, teknoloji ve yazılım alanlarındaki girişimler için erken aşama yatırımcı rolü üstlenme hedefiyle çalışmalarını sürdürürken, birlikte çalıştığı girişimlere farklı iş modelleriyle yaklaşarak bilgi birikimini de aktarıyor.



Inveon ve Inventures Kurucusu ve CEO’su Yomi Kastro, uluslararası arenada yakalanan bu başarıya ilişkin şunları söyledi: “Inveon olarak, dijital ticaret konusundaki yetkinliğimizi uluslararası arenaya taşıma hedefiyle yoğun olarak çalışıyoruz. Hem Inveon hem de Inventures global başarılar için önemli efor sarf eden bir ekosistemin parçası. Bu sebeple Inventures ile EuroAsian Startup Awards’dan geçtiğimiz yıl hem Türkiye hem de bölgesel çapta aldığımız “Yılın Yatırımcısı” ödülünün ardından bir kez daha bölgesel olarak 9 ülkeyi kapsayan yarışmada aynı ödülü almamız bizler adına gurur verici.”

“Inveon ekosistemi gelişiyor”

Türkiye’deki girişimcilik ekosisteminin ve yapılan yatırımların hızla büyüdüğüne dikkat çeken Yomi Kastro: “Inventures ile girişimcilik alanında markalara teknolojik altyapı sağlamanın yanı sıra finans, iş geliştirme, ekip yönetimi konularında danışmanlık veriyoruz. Böylelikle Inventures’ın yetenekleri ve ürettiği değer ile Inveon ekosistemi gelişmeye devam ediyor. Inveon olarak da Londra, Cenevre ve Dubai’deki ofislerimiz ve birlikte çalıştığımız müşterilerimiz sayesinde global tecrübemizi artırıyor ve bu birikimi yurtiçine taşıyarak sektörümüzün gelişmesi için çalışıyoruz. Önümüzdeki dönemde de tüm bileşenlerimiz ile birlikte hareket ederek ilerlemeye devam edeceğiz.”