İstanbul Kalkınma Ajansı unicorn peşinde

ÇİĞDEM YÜCESOY SUBAŞI

İstanbul’u küresel girişimcilik merkezi yapma hedefiyle yola çıkan İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA), Bölgesel Girişim Sermayesi Programı için çağrı dönemini tamamladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda çalışan ajans, merkezi yurtdışında olan fonlardan da başvuru aldı.

Teknoloji ve yenilik tabanlı şirketlere yatırım yapacak fonları destekleyerek “fonların fonu” olma yolunda ilerleyen İSTKA, toplamda 28 fondan talep aldı. 8’i yurtdışından olan başvurulardan biri Lüksemburg diğeri Estonya, 6’sı ise Hollanda merkezli.

Tüm girişim sermayesi şirketlerine davette bulunduklarını söyleyen İSTKA Genel Sekreteri Erkam Tüzgen, “Gelen tüm teklifleri değerlendiriyoruz. Mümkün olduğunca fazla fona destek vererek çeşitlilik sağlayacağız” dedi.

Yeni başarı hikayeleri çıkaracak

Ajans, Türkiye’de girişimcilik ekosisteminde yeni başarı hikayelerinin bu fonların desteğiyle ortaya çıkmasını hedefliyor. “Bunu başarabileceğimize yürekten inanıyoruz” diyen Tüzgen, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bilindiği gibi Getir, Türkiye'nin ikinci unicorn girişimi oldu. Girişimcilik ekosistemimizdeki bu başarı hikayeleri ve elimizdeki veriler, bizi hem yüreklendiriyor hem de gururlandırıyor.”

İSTKA, girişimcilerin finansmana kolayca erişebilmesi amacıyla 250 milyon TL’lik bir bütçe oluşturdu. İstanbul Bölgesel Girişim Sermayesi Programı, bu bütçeyi seçilecek fonlar üzerinden start-up’lara ulaştıracak.

Programa başvuran 28 fonun toplam taahhüt büyüklüğü (yabancı para fonlar başvuru tarihli kurdan TL’ye çevrildiğinde) 5 milyon 393 bin 700 bin TL tutarında. Ajanstan talep edilen taahhüt tutarları toplamı ise 1 milyar 20 milyon 280 bin TL. Bölgesel Girişim Sermayesi Destek Programı ile fon başına en az 10 milyon TL, en fazla ise 50 milyon TL taahhüt edilebilecek. Ajansın payı toplam fon taahhütlerinin yüzde 40’ını aşamayacak.

Öncelik yenilikçi girişime

İSTKA Bölgesel Girişim Fonu’nun desteği ile kurulacak fonların yatırım yapacağı alanlarda öncelik yüksek katma değer taşıyanlar olarak belirlendi. Teknoloji tabanlı, yenilikçi ve yaratıcı iş modeline sahip girişimlere yatırım yapacaklarını vurgulayan Tüzgen, “Hızlı büyüme, ihracat yapma, yüksek istihdam oluşturma potansiyeli taşıyan girişimler desteklenecek” diye konuştu.

İSTKA, yürütülen milli teknoloji hamlesi için kritik öneme sahip yapay zekâ, nesnelerin interneti, artırılmış gerçeklik, büyük veri, siber güvenlik, blokzincir, bulut teknolojileri, enerji depolama, ileri malzeme, robotik, mikro/nano/opto-elektronik, nanoteknoloji, biyoteknoloji, kuantum, sensör ve eklemeli imalat teknolojilerinin geliştirilmesi veya kullanılması yoluyla imalat ve hizmet sektörlerinde dönüşümü sağlayacak yenilikçi girişimcilere yönelik tasarlanan fonları da öncelikli olarak destekleyecek.