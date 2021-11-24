İTÜ ARI, Ar-Ge tabanlı kalkınmaya öncülük ediyor

Selenay YAĞCI

Türkiye’nin ilk teknokentlerinden İTÜ ARI Teknokent, edindiği tecrübe ve birikimini gelişmekte olan teknoparklara aktarmayı hedefliyor. Bu hedefe ulaşmak için ekosistem ortaklıkları, uydu kuluçkalar ve küresel işbirlikleri yapmaya başlayan İTÜ ARI Teknokent, Türkiye’nin teknolojiye dayalı kalkınma seferberliğine hizmet etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Sorularımızı yanıtlayan İTÜ ARI Teknokent’in yeni Genel Müdürü Prof. Dr. Atilla Dikbaş, “İTÜ Maslak kampüsündeki 10 binamızda yürüttüğümüz çalışmalar sayesinde firmalarımızın toplam cirosu 25 milyar TL; toplam ihracatı ise 780 milyon dolara ulaştı” dedi.

İTÜ ARI Teknokent’in kuruluş süreci nasıl gelişti?

İTÜ ARI Teknokent’in kuruluş çalışmaları 1999’da, dönemin rektörü Prof. Dr. Gülsün Sağlamer’in girişimi ile başladı. Ben de Rektör Danışmanı olarak görev aldığım o dönemde Rektörlük tarafından atanan güçlü bir ekip ile İTÜ ARI Teknokent’in Proje Koordinatörü olarak süreci yönettim. Teknoloji Geliştirme Bölgemizin ilanı ve yönetici şirketi olan İTÜ ARI Teknokent; 2002’de kurularak faaliyete geçti. 2002’den itibaren İTÜ ARI Teknokent; İTÜ’nün 250 yıllık geçmişi ve Cumhuriyetimizin kuruluşundan itibaren üstlendiği görevi model alarak Türkiye’de teknoloji ve Ar-Ge tabanlı kalkınma seferberliğinde öncü bir rol oynuyor.

İTÜ ARI Teknokent; 2011’de İSTKA’nın güdümlü projesi olarak hayata geçen ‘İTÜ Çekirdek’ ile Türkiye’de yenilikçilik ve girişimcilik ekosisteminin gelişiminde önemli bir yapı taşı oldu.



İTÜ ARI Teknokent hangi teknoloji alanlarına yoğunlaştı?

Üniversitelerin girişimcilik kuluçka merkezleri arasında dünyada ilk 5’te yer alan İTÜ Çekirdek Kuluçka Merkezi, Türkiye’nin ilk “scale-up” ileri aşama girişimcilik merkezi İTÜ MAGNET ve teknoloji firmalarını global pazarlara açan Innogate Uluslararası Hızlandırma Programı ile küresel bir ekosistem sunuyoruz. Otomotiv İhracatçıları Birliği ile otomotiv dikeyimiz, sektörün öncü kurumlarıyla hayata geçirdiğimiz InsurTech Programımız, GameTech Programımız devam ederken, İstanbul Sanayi Odası (İSO) ile iş birliği kapsamımızı genişleterek Sürdürülebilirlik Programımızı duyurduk. Sürdürülebilirlik teması altında teknoloji geliştiren girişimleri İTÜ Çekirdek’te desteklemek ve İSO üyelerinin girişimciler tarafından geliştirilen “sürdürülebilir” yenilikçi çözümleri kullanmasını hedefleyerek başlattığımız çağrımızda, çok kısa sürede 200’ün üzerinde başvuru aldık. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İstanbul Planlama Ajansı (İPA) ile kentin sorunlarına teknolojik çözümler sunmak amacıyla Teknolojik Kentler çağrımızı başlattık. Bu iş birliği ile sadece İstanbul kentine değil, girişimcilerimiz sayesinde buradan çıkaracağımız yol haritası ile diğer illerimize de teknolojik çözümler sunacağımıza inanıyoruz.



İTÜ Çekirdek Kuluçka Merkezi’nden şimdiye kadar kaç girişimci faydalandı?

Yalnızca 2020’de 20 farklı ülkeden ve Türkiye’nin 81 ilinden başvuru aldık. Toplam 2 bin 979 girişime ve 6 bin 562 girişimciye destek sağladı. Desteklenen girişimler 260 milyon TL yatırım aldı, toplam değerlemeleri 2,4 milyar TL’yi, toplam ciroları ise 275 milyon TL’yi aştı.



İTÜ Çekirdek Kuluçka Merkezi’nin başarı hikayelerinden bahseder misiniz?

Yumurta kabuğu tozunun kalsinasyonu ile maliyet açısından daha düşük ve daha etkili bir tür doğal antibakteriyel üretimi gerçekleştiren Arkim, İTÜ Çekirdek’te başladığı yolcuğunda bugün Uzakdoğu, Ortadoğu ve Avrupa ülkelerine ihracat yapıyor. İnsanların günlük hayatları içerisinde uyguladıkları aktivitelere çevreye duyarlı çözümler sunan bir sosyal girişim olan Ecording, ulaşılması zor çorak arazilere şimdiye kadar 500.000+ tohum topu atışı gerçekleştirdi. 10’dan fazla firma ile işbirliği yapan Ecording, tohum toplarının üretiminin kadınların yapmasını sağlayarak kadın istihdamına da destek oluyor. Kullanıcılarının tüm banka hesaplarını bir tek platform üzerinde, aynı anda ve yüksek güvenlikle yönetmesini sağlayan, 27 bankaya entegre olan Kobaküs’ün bugün 3 bin 500’den fazla kullanıcısı ve 32.1 milyon aylık işlem sayısı bulunuyor. Müşterileri arasında Vestel, Axa Sigorta, Koçfinans, Doğuş Turizm, Anadolu Sigorta, Limak Uludağ Enerji, Mektebim Okulları, Volkswagen ve Doğuş Finans gibi kurumlar yer alıyor. Kısa mesafe ulaşıma yönelik paylaşımlı elektrikli araç ve dijital servis platformu sunan Kodeco, ulusal ve uluslararası yarışmalarda elde ettikleri birçok başarının ardından İzmir’de kurduğu üretim tesisinde ürettiği 5 elektrikli aracını İzmir Karşıyaka’da pilot kullanıma sundu. Kısa ve orta vadeli ev kiralamalarında, ev sahipleri ve misafirler için süreci uçtan uca geliştirdiği platform ile yöneten Missafir, 12,4 milyon TL değerlemeli yatırımla, 32 kişilik ekibiyle 500’den fazla eve ulaştı.

Yolculuğuna 2017’de İTÜ Çekirdek’te başlayan Nanomik, gıda ve tarım ürünlerini bozulmadan ilk günkü tazeliğinde tutan doğal koruyucular geliştiriyor. Nanomik’in bugün 1 uluslararası ve 1 ulusal patenti, 36’dan fazla müşterisi ve 4 ürünü bulunuyor. Yetenekli amatör futbolcuların keşfedilmesini amaçlayan bir dijital futbol gözlemciliği platformu olan Scoutium, bugüne kadar toplamda 3.5 milyon dolar yatırıma imza attı. Türkiye, Almanya ve Polonya’da 30’dan fazla kulüple çalışan girişim sayesinde binlerce genç yeteneğin analizi yapıldı ve onlarca futbolcu keşfedildi. Endüstrideki üretim kayıplarını en aza indirerek müşterileri için senede milyonlarca dolar tasarruf sağlayan teknolojisi ile Simularge, 2021’de ABD’nin en iyi B2B hızlandırıcılarından olan Alchemist’e kabul edildi ve yatırım aldı. Hem dijital ikiz teknolojisi hem de imalat odaklı simülasyon yazılımları alanında dünyada ilk 5’te yer alan girişimin, alanında öncü 5’ten fazla müşterisi bulunuyor. Arçelik’e sundukları teknoloji ile kurumun, her sene 2 milyon dolardan fazla tasarruf yapmalarını sağladı. Oyunseverler için hem oyunlarla etkileşime girebilecekleri hem de kendileri gibi insanlarla en sevdikleri şeyleri yaparak vakit geçirdikleri dijital gaming platformu sunan Teleporter, Silikon Vadisi ve Türkiye’den bugüne kadar 4 milyon TL’nin üzerinde yatırım aldı. Bugün geldikleri noktada birçok global şirketle çalışıyor ve çalışmalarına Silikon Vadisi’nde devam ediyor. Dijital patoloji ve telepatoloji sektörü için geliştirdikleri teknolojilerle, başta kanser olmak üzere diğer patolojik hastalıkların tanı ve teşhisini daha efektif hale getiren Virasoft, bugüne kadar 6 milyon TL’den fazla yatırıma imza attı. Yurtiçi ve yurtdışında birçok müşterisi bulunan girişim, 2019 yılında MIT laboratuvarlarında kullanılmaya başlandı. Geliştirdikleri endüstriyel artırılmış gerçeklik platformu sayesinde saha çalışanlarının akıllı gözlük ve mobil cihaz yazılımları ile daha performanslı çalışmalarını sağlayan Vsight, Startup Wise Guys’tan yatırım aldı ve EIT Digital tarafından 2021 yılında izlenmesi gereken start-up’lardan biri geçildi. Girişimin cirosunun yüzde 85’i yurt dışından geliyor.

“Globale açılmak için işbirlikleri yapıyoruz”

İTÜ ARI Teknokent, dikey programlarının yanı sıra firma ve girişimlerin ihtiyaçları, yurt dışına açılmaları, küresel girişimcilerin çekim gücü olmak adına; ulusal ve uluslararası fonlarla projeler, global iş birlikleri yapmayı sürdürüyor. Prof. Dr. Atilla Dikbaş planlarını şöyle anlattı: "Sağlık teknolojileri alanından örnek vermek gerekirse Harvard ile güçlü bir işbirliğine imza attık. Ayrıca geçen aylarda seçilen 7 sağlık girişimcimizi Drexel Üniversitesi ile başlatılan ‘Küresel Yenilikçi İş Birlikleri Programı’na dahil ederek eğittik ve vaka çalışmalarıyla benzer uluslararası firmalarla bir araya getirdik. Programda edindikleri yurt dışı bağlantılarla çalışmalarını hali hazırda yürütüyorlar. Drexel Üniversitesi GIP (Küresel Yenileşim İş Birlikleri) Programı ve İTÜ ARI Teknokent’in iş birliği ile ARI GIP adı altında Türkiye’deki sağlık girişimcilerini küresel ölçekte iş birlikleri kurmak ve yatırımcılarla buluşturmak için eylül ayı içerisinde yeni programımızı başlatacağız. ARI GIP Türkiye bölgesine liderlik edecek ve medikal cihazlar, dijital sağlık uygulamaları ve biyoteknolojik ürünler alanında teknoloji geliştiren girişimlere, akademisyenlere, sektör profesyonellerine destek sunacak. Global iş birlikleri tarafında bir iş birliğimizi ise MIT ile yaptık. Tasarım ve medya ile modelleme teknolojilerinin desteklenerek, yenilikçi buluşların ortaya çıkması adına İTÜ ARI Teknokent’te bir Dizayn ve Medya Laboratuvarı’nın kuruluş çalışmalarını başlattık. Girişimcilik ekosistemini desteklemek adına da birçok Avrupa Birliği projesinde yer alıyoruz. Üniversite mezunu kadın girişimcilerin oranını artırmaya yönelik bir AB Projesi’nin İTÜ Ginova ile Türkiye ayağını yönetiyoruz. Kıbrıs’ta ise bir Kuluçka Merkezi’nin hayata geçirilmesi konusunda paydaş olarak yer alıyoruz.”

İTÜ ARI TEKNOKENT’TE FAALİYET YÜRÜTEN BAŞARILI FİRMALAR

PayCore, ödeme sistemlerinde birçok ilke imza attı

Paycore, ödeme sistemleri alanında çalışıyor. Üç İTÜ’lü tarafından İTÜ’nün KOSGEB binasında kurulan Paycore, bugün Ar-Ge’sini İTÜ ARI Teknokent’te yürütürken Chicago, Dubai, Londra ve Varşova’da branch ofisleri bulunuyor. 350’den fazla çalışanı var. 200’e yakın müşteriye, 35 ülkede projeler üreten PayCore, ödeme sistemleri alanında dünyada pek çok ilke imza atarak ülkemizi gururlandırdı. 2011 yılından bu yana, "Deloitte Technology Fast 50 Turkey-En Hızlı Büyüyen Teknoloji Şirketi" ödülünü alıyor. Türkiye'de gerçekleşen kredi kartı cirosunun yüzde 37'si, gerçekleşen her 3 kredi kartı işleminden biri PayCore Ödeme Çözümleri ile yönetiliyor.

Commencis, markaların dijital dönüşümlerine öncülük ediyor

Dijital alanda sunduğu ürün ve hizmetler ile uluslararası arenada önde gelen markaların dijital dönüşümlerine öncülük eden Commencis’in faaliyet alanları arasında finansal servisler, sigorta, havayolları, perakende ve e-ticaret yer alıyor. Bu alanlarda müşterileri için büyük veri, analitik ve pazarlama platformları, sektörel spesifik dijital çözümler içeren yazılımlar geliştiriyor ve şirketlerin bulut çözümlerine geçişini hızlandırarak iş performanslarını artırmalarını, maliyetlerini azaltmalarını sağlıyor. 200’den fazla çalışanı olan Commencis’in İstanbul, Londra ve Almanya’da ofisleri bulunuyor. Commencis dünyanın dört bir yanından 23 ülkeye ihracat yapıyor; 85 milyondan fazla kullanıcı Commencis’in geliştirdiği çözümleri kullanıyor.

Solvoyo, tedarik zinciri maliyetlerini %30 azaltıyor

Solvoyo geliştirdiği yazılımla; stok, ulaşım, yenileme ve sipariş karşılama gibi tedarik zincirini planlama sürecinde müşterilerinin tasarruf etmelerini ve daha fazla sipariş almalarını sağlıyor. Geleneksel tedarik zinciri planlama yazılımlarının en büyük iki problemi, programların farklı parçalardan oluşması ve eski teknoloji ile geliştirilmiş olmalarıdır. Solvoyo, bu farklı parçaları, kritik tedarik zinciri fonksiyonlarını ve stok, ulaşım, yenileme ve sipariş karşılama planlamasını tek bir model üzerinden, stratejik, taktiksel ve operasyonel olarak çözebilmektedir. Bu sayede organizasyonlar geleneksel çözümlere oranla daha büyük tasarruflar sağlarken, daha fazla sipariş karşılayabilmeleri mümkün olmaktadır. Boston’da 2005’te Türk girişimci Koray Doğan tarafından kurulan Solvoyo, Ar-Ge çalışmalarını İTÜ ARI Teknokent’te yapıyor. Müşterileri arasında Unilever, P&G, Vestel, Hepsiburada, Renault, A101 gibi markalar var.

VeriPark, Microsoft’un en etkin çözüm ortaklarından

VeriPark, çok kanallı bankacılık hizmetleri, şube otomasyonu, sadakat yönetimi uygulamaları, mobil bankacılık, müşteri ilişkileri yönetimi ve sahada kredi satış çözümleri ile şirketlerin yeni nesil teknolojilerle dönüştürmelerini sağlıyor. Bu sayede, şirketlerin datalarının kalitesi, çapraz satış oranı, satış ekibinin verimliliği artıyor ve maliyetleri azalıyor. Microsoft'un tüm dünyadan sadece en yetkin 23 çözüm ortağının yer aldığı Global ISV listesinde Türkiye'den yer alan ilk ve tek şirket VeriPark, şu anda 15 ayrı ofisiyle, 600’den fazla çalışanıyla Kuala Lumpur’dan Amerika’ya ürünlerini tüm dünyada satıyor. Dünyanın dört bir yanından 30’dan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren şirket, geçtiğimiz yıl 5.5 milyon dolar ihracata ulaştı. VeriPark’ın müşterileri arasında Lufthansa, INGBank, AXA, Vakıfbank, Ziraat Bankası var.

Maxim, Silikon Vadisi’ne mikroçip ihraç ediyor

Maxim, 1983’te Silikon Vadisi’nde bir start-up olarak yola çıktı. Şu an 14 farklı ülkede 29 teknoloji merkezi bulunuyor, İTÜ ARI Teknokent ofisi de onlardan biri. 7 binden fazla çalışanı olan Maxim, yıllık 2.3 milyar dolar gelir elde ediyor. Dünya devi Maxim’in Ar-Ge merkezi olarak çalışan Maxim Mikroelektronik, otomotiv sektörüne emniyet ve uyarı akıllı kamera sistemleri, 360 derece surround-view, görüntü algılama ve otonom sürüş, çok yüksek çözünürlüklü navigasyon/dokunmatik ve çift yönlü ekran ön panel bilgi ve görüntü sistemleri projeleri geliştiriyor. Maxim’in geliştirdiği bu mikroçipler otomotiv devlerinin yeni nesil sistemlerinde kullanılıyor. Maxim Mikroelektronik, İTÜ ARI Teknokent’te bulunan ekibi ile yaptığı mikroçip tasarımları ile ilgili uluslararası alanda birçok ödüle sahip oldu ve burada geliştirilen mikroçipler Silikon Vadisi’ne ihraç ediliyor.