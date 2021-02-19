İTÜ Çekirdek'in girişimi Shiftplanner, ilk yatırımını aldı

İTÜ ARI Teknokent’in Kuluçka Merkezi İTÜ Çekirdek'in girişimlerinden Shiftplanner, 2,5 milyon TL değerleme ile ilk yatırımını Alesta Yatırım’dan aldı.

Perakende sektörü başta olmak üzere, vardiyalı çalışma sistemine sahip olan firmalardaki vardiya, izin, mesai yönetimi gibi birçok işi dijitalleştiren Shiftplanner, ayrıca firmalara zamandan ve maliyetten tasarruf sağlayıp, çalışan verimliliğini artırma imkanı da sunuyor.

Mobil uygulaması yayında olacak

Shiftplanner'den yapılan açıklamaya göre, şu an web üzerinden kullanıcılarına hizmet veren Shiftplanner, web yazılımına yeni özellikler ekleyerek kullanıcı deneyimini geliştiriyor. Ayrıca çalışanların kendileri ile ilgili durumları takip edebileceği, taleplerde bulunabileceği ve QR kod ile giriş-çıkış yapabilecekleri Shiftplanner mobil uygulamasını da yakında çıkarmaya hazırlanıyor. Shiftplanner’ın gelir modeli, çalışan başı aylık ücretlendirme üzerinden ilerliyor.

"Uluslararası bir girişim olma yolunda ilerleyeceğiz"

Aldığı yatırımla ürünlerini geliştirmeyi ve kullanıcı sayısını artırmayı amaçladıklarını söyleyen Shiftplanner'in kurucu ortaklarından Ahmet Tepe, "Bugüne kadar daha çok perakende sektörüne odaklandık. Yeni yatırımla birlikte hedef pazarımızı genişletip, vardiyalı çalışılan tüm sektörler için en uygun çözümleri üreteceğiz. Önümüzdeki süreçte hızlı ve başarılı bir büyüme trendi yakalayarak, uluslararası bir girişim olma yolunda ilerlemeyi hedefliyoruz." dedi.

Alesta Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Özer ise, “Pazarda önemli bir ihtiyaca yönelik çözümler üreten Shiftplanner girişiminin hem ulusal hem de uluslararası pazarda başarı göstereceğine inanıyor ve başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.