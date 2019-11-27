İyilik yaparak para kazanmak mümkün
Ünlü girişimci Björn Strüwer, "Türkiye’de çok sayıda sosyal girişim var; ekosistem sosyal girişimcileri destekleyen bir yapıda değil. En büyük sorun, düşünce yapısı. İyilik yapmak ile iş yapmak kavramlarının birbirinden farklı düşünülmemesi gerekiyor” diyor.
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