İzQ’de girişim fikirleri ticarileşecek

İzmir iş dünyası, örnek bir projeye imza atıyor; İzQ A.Ş… Ortakları; oda, borsa, ihracatçı birlikleri, iş insanları dernekleri ile valilik ve büyükşehir belediyesinden oluşuyor. İzQ A.Ş., bünyesindeki “girişimcilik”, “inovasyon” ve “dijital deneyim” merkezleriyle girişim fikirlerinin ticarileşmesine katkı verecek ve Ar-Ge çalışmalarına desteklerin yanı sıra yapay zeka uygulamalarıyla da teknoloji deneyimi fırsatları sunacak. Bir “şehir fonu” kurarak startup’lara yatırım yapmak da ortak girişimin gündeminde.

VAHAP MUNYAR'ın kaleme aldığı yazının detayları...