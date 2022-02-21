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İzQ’de girişim fikirleri ticarileşecek

İzQ A.Ş., bünyesindeki “girişimcilik”, “inovasyon” ve “dijital deneyim” merkezleriyle girişim fikirlerinin ticarileşmesine katkı verecek.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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İzmir iş dünyası, örnek bir projeye imza atıyor; İzQ A.Ş… Ortakları; oda, borsa, ihracatçı birlikleri, iş insanları dernekleri ile valilik ve büyükşehir belediyesinden oluşuyor. İzQ A.Ş., bünyesindeki “girişimcilik”, “inovasyon” ve “dijital deneyim” merkezleriyle girişim fikirlerinin ticarileşmesine katkı verecek ve Ar-Ge çalışmalarına desteklerin yanı sıra yapay zeka uygulamalarıyla da teknoloji deneyimi fırsatları sunacak. Bir “şehir fonu” kurarak startup’lara yatırım yapmak da ortak girişimin gündeminde.

VAHAP MUNYAR'ın kaleme aldığı yazının detayları...