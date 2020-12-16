Kadın Emeği Pazarı kadınlarla çıkılan uzun bir yolculuğun ilk adımı

14 Aralık’ta faaliyete geçirilen Kadın Emeği Pazarı, pandemi sürecinde evde yaptığı üretimi potansiyel alıcılara ulaştıramayan kadınların ürünlerini sergileme fırsatı yarattı. Projeyi faaliyete sokan İstanbul Gönüllüleri adı verilen sivil toplum kuruluşu, pandemi koşullarında satış yapmakta zorlanan kadınlara el uzatarak girişimcilere önemli bir destek sağladı.

Dönüşümlü olarak 500’e yakın kadının el emeği ürünlerini satma olanağı sağlayan pazar, 31 Aralık’a kadar açık olacak.

Pandemi şartlarına uygun satış yapıyorlar

Beşiktaş Meydanı’nda hafta içi her gün 10.00 ile 19.00 saatleri arasında hizmet veren satış alanında, üreten ve girişimcilik yapmak isteyen kadınların birbirinden renkli ürünleri standlarda yer alıyor.

El yapımı sabundan kanaviçeye, porselenden takıya farklı kategorilerde ürün ve hediyelik eşyalar, sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde satılıyor.

Hala başvuru alınıyor mu?

Kadın Emeği Pazarı için başvuruların tamamlandığını dile getiren İstanbul Gönüllüleri Proje Koordinatörü Derya Komut, hayata geçirmek istedikleri pek çok projenin olduğunu söylüyor. Önemli bir ihtiyaca cevap verdiklerine dikkat çeken Komut, “Kapasitemiz dolduğu için artık başvuru alamıyoruz. Ancak hala yoğun bir talep alıyoruz. Destek almak isteyenlerin yararlanabileceği daha farklı projeleri devreye alacağız” diyor.

Kadın Emeği Pazarı, İstanbul Gönüllüleri’nin kadınlarla çıkacağı uzun bir yolculuğun ilk adımını oluşturuyor. “Bu proje, planladığımız bir dizi uygulamanın bir parçası” diyen Komut, sözlerini şöyle sürdürüyor: “Başlatacağımız bir dizi projede kadınlara hukuksal ve finansal okur yazarlık, üretim, tasarım, pazarlama, girişimcilik, marka değeri oluşturma gibi konularda ihtiyaç duyabilecekleri eğitimler vereceğiz. Girişimcilik yolunda ilerlerken onlarla birlikte olacak, yalnız hissetmemelerini sağlayacağız. Hedefimiz üretim için yola çıkan tüm kadınların yeni pazar alanları bulmaları yönünde gelişimlerine ve girişimlerine katkıda bulunmak.”

Ücretsiz olarak katılım sağlanabilecek projelerden yararlanmak ve haberdar olmak isteyenler kep@istanbulgonulluleri.org adresine başvurabilir.