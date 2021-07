Anaokulu öğretmenliğini bırakıp, hayvancılığa başladı

Takip Et

Samsun'un Bafra ilçesinde yaşayan 24 yaşındaki anaokulu öğretmeni Merve Akbulut, özel bir okulda sürdürdüğü mesleğini bırakıp hayvancılığa başladı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çocuk Gelişimi Programından mezun olan Akbulut, daha sonra özel bir eğitim kurumunda 2 yıl anaokulu öğretmenliği yaptı.

Geçen yıl COVID-19’a yakalanan Akbulut, evde geçirdiği karantina sürecinde hayvancılıkla ilgili araştırma yapmaya başladı. Araştırmalarının ardından altından kalkabileceğini düşünüp mesleğini bırakan Akbulut, Bafra ilçesinin kırsal Koşu Mahallesi'nde babasından kalan çiftlikte hayvancılık işine yöneldi. Ağrı'ya gidip 24 büyükbaş hayvan alan ve Bafra'da babadan kalma tesisinde yaklaşık 6 ay önce işe adım atan Akbulut, böylece hayvancılık yapmak için çalışma yürütürken 1,5 yıl önce vefat eden babasının hayallerini gerçeğe dönüştürmüş oldu.

"Kendi yemimi kendim üretmek istiyorum"

İşe başlamadan önce bir restoranla da et tedariki üzerine anlaşma yaptığını dile getiren Akbulut, "İnternetten araştırdım. Annem en büyük destekçimdi bu süreçte. Annemle baktık, büyüttük. Anlaşma yaptığım restorana et tedarik ediyorum. Açık besiciliğe geçmek istiyorum. Şu an kapalı besicilik yapıyorum. Hatta kendi yemimi kendim üretmek istiyorum. Bu yüzden yem bitkileri yetiştirmeyi düşünüyorum. 10 dönüm arazim var" diye konuştu.

Hayvancılığın yorucu olduğunu ama bunun üstesinden gelinebileceğini vurgulayan Akbulut, şunları kaydetti:

"Sabah erkenden kalkıp hayvanlara ilk öğünlerini veriyoruz. Sonra temizleme işi var. Öğle öğününde yem ve tuzunu veriyorum hayvanların. Veteriner işlemlerimiz oluyor. Ben de kendimi geliştirdim bu konuda. Artık hayvanlarıma iğnelerini vurabiliyorum. Hastalıklarını öğrendim, tedavilerini yapabiliyorum. Açık besiciliğe geçip 100 hayvanla devam etmek istiyorum. İlerleyen süreçte süt ürünlerine girebileceğim hayvanlar da edineceğim."