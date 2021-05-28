“Bi’Zeytin”le yola çıktılar şimdi yurt dışına açılıyorlar

Merve YİĞİTCAN

Üç kadın girişimci Yaprak Yapsan, Ömür Tekeli ve Emel Karaca, uzun yıllar boyunca kurumsal hayatı tecrübe ettikten sonra kendi markaları “Bi’zeytin”i hayata geçirdiler. Konsensus Gıda bünyesinde tüketiciyle buluşan Bi’Zeytin yıllık12 bin litre zeytinyağı üretme kapasitesine sahip. Kadın girişimciler markalarını Un’Oliva adıyla yakın zamanda yurtdışına açmayı hedefliyor. “Her şey Bi’Zeytin ile başladı” mottosuyla yola çıkan ortakların orta vadede hedefi şirketi içinde restoran ve butik otelin bulunduğu bir sağlık turizmi markası haline getirmek. Bi’Olive’in kurucularından Yaprak Yapsan, markalarının kuruluş hikayesini şöyle anlattı:

“Bi’Zeytin’in ilk tohumları aile bahçelerimizde zeytin fidanlarının dikilmesiyle atıldı. Birlik ve beraberlik ile özenle dikilen fidanlar büyüdü, gelişti, ağaç oldu. Hatta mahsulleri toplandı, sıkıldı ve bizler her yıl o saf zeytinyağını sevdiklerimizle birlikte afiyetle tükettik. Uzun yıllar boyunca kurumsal hayattan elde ettiğimiz deneyimleri Bi’Zeytin’e aktarmaya karar vererek yola çıktı.” Geleneksel üretimi ön plana aldıklarını, bunun yanında da gelişmiş teknolojik üretimi ihmal etmediklerini söyleyen Yapsan, fidanların dikilmesinden, ağaçtaki gelişimine, toplanmasına ve işlenmesine kadar tüm sürecin içinde bizzat yer aldıklarını dile getirdi.

‘Eşit işe eşit ücret’ ilkesi

Ortaklardan Ömür Tekeli de, Bi’Zeytin’in kadın istihdamına yönelik değerlendirmelerde bulundu. Tekeli, “Eşit işe eşit maaş ilkesiyle kadın çalışanları destekliyoruz. Arazilerimizde, günlük yevmiye ile çalışanlar arasında yöremizdeki kadın istihdamında bu uygulamayı ilk olarak başlatmakla gurur duyuyoruz. Tasarladığımız komşu bahçe konseptiyle de yöremizdeki özellikle kadın girişimcilere ait zeytin ve zeytinyağlarını kalite standartlarımıza uygun şekilde satın alarak pazarlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Zeytinyağının en yüksek besin ve vitamin değerlerinde olması için zeytinlerin, erken hasat döneminde ağaçların dallarına zarar vermeden özel aletlerle sarsarak yere serilen ağlar üzerinden elle toplandığını dile getiren Tekeli, “Bi’Zeytin olarak bahçelerimizde özenle büyüttüğümüz zeytin ağaçlarının yapraklarını da toplayarak tüketicimizle buluşturuyoruz. Zeytin ağaçlarının yaprakları da en az zeytin ve zeytinyağı kadar faydalı” dedi.

Arı ve tarım ürünlerine de girecek

Bi’Zeytin’in bir diğer ortağı Emel Karaca, markanın üretim hacmine ilişkin bilgiler verdi. Zeytinyağında 12 bin litre üretim hacmine sahip olduklarını kaydeden Karaca, “200 dönüm arazi de 12 bin zeytin ağacıyla Bi’Zeytin Bizim Bahçe Zeytinyağı’nı üretiyoruz. Zeytinlerimizin üretimini gerçekleştirirken İspanyol tipi tarım, iyi tarım uygulamaları ve zehirsiz çözümleri tercih ediyoruz” dedi. Karaca, şirketin hedefleriyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Un’Oliva markasıyla zeytinyağımızı yurt dışına açmak en büyük hedefimiz. Ayrıca, markamızı bir bütünsel sağlık işletmesine dönüştürmek istiyoruz. ‘İyi yaşam’ kurgusu altında konumlayacağımız restoran ve butik otel ile bir sağlık turizmi markası haline gelmek istiyoruz. Kullanıcılardan gelen taleplere göre ürün gamımızı çeşitlendirmeyi de hedefliyoruz. Bu doğrultuda girişimlerimizi de başlattık. Arı ve tarım ürünlerini de bünyemize dahil edeceğiz.”