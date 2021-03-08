Budizzz'in Yolculuğu

Sylwia REGULSKA GÜNEY / Bartka Tekstil

Budizzz’in kuruluşuna giden yol 6 sene önce oğlumun doğumu ile başladı. Bebekken ciddi uyku sorunları yaşayan oğlum sadece mutfakta aspiratörün altında uyuyabiliyordu ve tüm aile üyeleri olarak uyku sorunları yaşamaya başlamıştık. Bu sorunu çözebilmek için pedagoglarla, pediatristlerle görüştüm ve akademik makaleleri karıştırmaya başladım. Araştırma sonuçlarım beni adım adım Budizzz’e götürmeye başladı; çünkü her 4 bebekten 1’inin kolik olduğunu, bebek büyütmenin bir anne-baba için 6 senelik uykusuzluk demek olduğunu ve en ilginci de bebeklerin sessiz ortamlarda uyumayı sevmediğini, aksine, beyaz gürültü seslerini dinlerken sakinleşerek uykuya daldıklarını öğrendim.

Beyaz gürültüyü kısaca açıklamak gerekirse, beyaz gürültü anne karnındaki uğultuya en yakın olan sesler topluluğudur. Bebekler 9 ay boyunca anne karnında bu sese maruz kalırlar ve doğum sonrasında beyaz gürültüden mahrum kalmak bebeklerde huzursuzluk, uykusuzluk gibi sorunlara sebep olur. Kolik sancıları çeken, uyku sorunları doğum sonrası huzursuzluk yaşayan bebeklere beyaz gürültü dinletildiğinde ise, bebek anne karnındaki güvenli ortamı yeniden hisseder, daha huzurlu olur, sakinleşir ve kolayca uykuya dalar.

Beyaz gürültü birçok ebeveyn tarafından bilinmekteydi; ancak anne-babalar bu sesi bebeklerine ya radyasyon bombası olan cep telefonları ile dinletiyordu ya da aspiratör, fön makinesi gibi elektrikli ve tehlikeli beyaz eşyalar yardımıyla. Her iki durum da bebeği uyutmaya yardımcı olsa da tehlikeli ve sağlıksızdı. Bu sebeple, teknik profesyonellerle bir araya gelip Ar-Ge çalışması yaparak, radyasyonsuz beyaz gürültü cihazını geliştirdim ve Budizzz ayıcık ile birleştirerek sevimli olduğu kadar kullanışlı da bir uyku arkadaşı ürettim.

Budizzz.com, anne-baba yorumlarına öncelik verdiği için, her gün gelişmeye ve kendini yenilemeye de devam ediyor. Örneğin, 2021 yılı başında müşterilerimizin tavsiyeleri doğrultusunda Budizzz ses cihazına pışpış sesi ve ninni de ekleyerek ses seçeneklerini 6’ya yükselttik. Bu ve benzeri değişimler, müşterilerimizin yapıcı eleştirileri doğrultusunda yapıldığı için hep ilgiyle karşılandı ve çok sevildi. Bu sayede, Budizzz’in kurulduğu 2018 yılından bugüne kadar 27 bin aileye ulaşmayı başardık ve Budizzz birçok annenin en iyi yardımcısı oldu.

Bugünden dönüp baktığımda, yalnızca 3 sene içinde Budizzz ile başardıklarımız beni bile şaşırtıyor; çünkü ilk başlarda birçok zorlukla karşılaştım. Budizzz’i kurmaya karar verdiğimde Tunus’tan Türkiye’ye yeni taşınmıştım ve çevremde tanıdığım, bana yardımcı olabilecek çok az insan vardı. Daha önce piyasada çalışmama rağmen, hep operasyonel sürecin belli bir kısmından sorumlu olmuştum; ancak Budizzz’i kurarken üretimden site tasarımına, pazarlamadan kargolamaya kadar her işin altından tek başıma kalkmam gerekti. Bu süreç, oğlumun bakımı, ev içi sorumluluklarım ve dil bariyeri ile birleşince daha da zorlaştı. Ancak, Budizzz’e olan inancımı hiç kaybetmedim ve hem Budizzz’i yaratan yoğun emek süreci hem de çalışma arkadaşlarım ve Arya Women’ın desteği sayesinde, Budizzz’i büyütmeye ve hedeflerime ulaşmaya devam ettim.

Bir annenin, özellikle de bebeği uyku sorunları yaşayan bir annenin, neye ihtiyacını olduğunu çok iyi biliyordum; çünkü aynı yollardan geçtim. Oğlum Bartu’nun uyku sorunları yaşadığı dönem boyunca, benim de en çok ihtiyacım olan şey uyku ve dinlenebileceğim boş vakitlerdi. Bu sebeple, Budizzz’i tasarlarken her annenin kendine ayıracak daha fazla boş vakti hak ettiğini unutmamaya, annelerin rahatça kahvelerini yudumlayabileceği zamanlar yaratmaya özen gösterdim. Budizzz’in satışa çıktığı ilk andan itibaren de annelerden gelen olumlu geri dönüşler sayesinde, doğru yolda olduğumu ve insanların hayatlarına dokunabildiğimi anladım.

Motivasyonum arttı, zorlukları daha kolay aşmaya, anne yorumları sayesinde Budizzz’in eksikliklerini fark ederek hızlıca değiştirebilmeye, Budizzz ailesini genişletmeye başladım ve daha ikinci ayında Budizzz 140 e-bebek mağazasında yerini aldı.

Girişimci kadınların oluşturduğu Arya Women’ın desteğinin de yürüdüğüm yolda payı büyüktür. Arya Women sayesinde kendim gibi girişimci kadınlarla bir araya gelerek, fikir alışverişi yapmaya, karşılaştığım sorunları danışmaya başladım ve mentorluk sistemi sayesinde hem öğrenmeye hem de işimi büyütmeye devam ediyorum. Deneyimlerini cömertçe paylaşmaktan çekinmeyen, her sorunumda yardım isteyebildiğim Arya Women arkadaşlarım sayesinde gücümü arttırarak, Budizzz’in hedeflerine ulaşabiliyorum. Gücünü annelerden ve dayanışmadan alan Budizzz sayesinde hedeflerime ulaşmaya devam edeceğime hiç şüphem yok.