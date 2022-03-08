BUİKAD, başarılı iş kadınlarını ödüllendirdi

DÜNYA (BURSA) - BUİKAD’ın 13 yıldır geleneksel olarak düzenlediği ‘İş Yaşamında Başarılı Kadın Ödülleri’ töreni Sheraton Bursa Otel’de yapıldı. Etkinliğe Gaziantep Valisi Davut Gül, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, Meclis Başkanı Mehmet Hilmi Teymur, milletvekilleri, sivil toplum kuruluşları ve iş dünyasının temsilcileri katıldı. BUİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Av. Oya Eroğlu, dernek olarak hayata geçirdikleri tüm projelerin sürdürülebilir olması için özel bir çaba gösterdiklerini vurguladı. Girişimciliğin artması ve kadınların iş yaşamında daha fazla yer alması için pek çok proje hayata geçirdiklerini belirten Eroğlu, kız öğrencilere koçluk desteği vererek iş yaşamına hazırladıkları Noktalama Projesi ile bugüne kadar 500’ü aşkın üniversite öğrencisinin kariyer planlamasına destek olduklarını anlattı. Oya Eroğlu, Girişimci İş Kadınları Federasyonu kurucu üyeleri arasında yer aldıklarını da anlattı.

Düzenlenen törende BUİKAD Özel Ödülü Bursa Lösemili Çocuklara Yardım Derneği (LÖDER) ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) ortaklığında hayata geçirilen Kadın Girişimci Destek Merkezi’ne (KAGİDEM) verildi. Fark Yaratan Kadın Ödülü’nün sahibi Ebru Baybara Demir olurken, Yılın Başarılı İş Kadını ödülü Sevginar Baştekin’e verildi. Bursa’da Yılın Kadını Destekleyen Şirketi Rollmech Otomotiv seçilirken, Bursa’da Yılın Başarılı Kadın Yöneticisi Prysmian Group CEO’su Ülkü Özcan oldu. Bursa’da Yılın Başarılı İş Kadın Girişimcisi ödülü Nurşen Sanver’e, Bursa’da Yılın Başarılı İş Kadını ödülü ise Sevda Keskin Gülmez’e verildi.