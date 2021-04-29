Bursa'da nitelikli kadın iş gücü için akademi kuruldu

Esra ÖZARFAT

BURSA - BUİKAD Başkanı Oya Eroğlu ve yönetim kurulu üyeleri düzenledikleri online toplantı ile BUİKAD Gelecek Akademisi’ni tanıttı. Başkan Oya Eroğlu, Dünya Ekonomik Forumu raporuna göre çalışanların bugün yaptığı işi 2025’te de devam ettirebilmesi için gerekli iş yeri becerilerinde ortalama yüzde 42’lik bir değişim yaşaması gerektiğini söyledi. Kadınların özellikle pandeminden sonra iş hayatında varoluşunun çok daha önemli olduğuna vurgu yapan Eroğlu, bu çerçevede özellikle Bursa’da iş kadınlarıyla ilgili akademik anlamda bazı açıkların olduğunu tespit ettiklerini kaydetti. Oya Eroğlu, “BUİKAD Gelecek Akademisi ile hedef kitlemiz öğrenciler, yeni mezunlar, çalışanlar, yöneticiler ve girişimci kadınlar. İş dünyasıyla kadınlar arasında etkin bir iletişim için, geleceğe ara yüz oluşturmak için yola çıktık. Kadınların gelecekteki ekonomide yer alması artık hepimizin sorumluluğu. Bu imtiyaz değil, ihtiyaç haline gelmiş durumda. Hızla dijitalleşen dünyada yapısal değişikliklere uyum sağlanması, yeni fırsatların değerlendirilerek, yeni iş modellerini ve yetkinliklerin geliştirilmesini, ekonomik krizde ayakta kalmak için sağlanabilecek becerilerin kazanılmasını ve açık eğitim kaynaklarının oluşturulmasını hedefliyoruz” dedi.

İlk eğitimi de miniMBA olarak vereceklerini dile getiren Eroğlu, eğitimlerin ardından üniversite onaylı sertifikalar verileceğini aktardı. MiniMBA kapsamında ilk etapta 20 kadın kişisel gelişim, liderlik yöneticilik vasıfları, finans ve muhasebe gibi alanlarda 84 saatlik online eğitim alacak. Ayrıca online olarak çeşitli buluşmalar ve etkinlikler düzenlenecek.