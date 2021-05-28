Dezenfeksiyon ve hijyen trend değil; gerçeğimiz

Münteha ADALI / Güvensan Kurucu Ortak & CEO

Hijyenin günlük temizlik adımlarındaki eksikliği bu dönemde daha net bir ihtiyaç olarak hizmeti satın alanların gündemine oturdu, kurguladığı ve aldığı hizmeti sorgular oldu. Bu sürecin en önemli faydası toplumsal bilinçlenme ve bunu sürdürülebilir kılma gerekliliği. Havalandırma, klima sistemleri, WC, tüm yüzeyler, ıslak alanlar, mutfak ve zeminin sadece temiz olması yeterli değildi; dezenfeksiyon ve sonrası hijyeni bu dönemde sorgular, talep eder ve ölçer olduk. Pandemi döneminde bu gerekliliği sık sık tekrarladık. Pandemi ile başlayan bu süreçte başa gelenleri algılama, hızla uyumlanma ve güvenli hizmet sunmanın altını çizmek önemliydi. Biz de Güvensan Tesis Hizmetleri olarak bunu yaptık. Sağlığımızın tehdit altında olması ile normal olan şeylerin aslında ne kadar önemli olduğunun farkında olabilmemiz için hem çalıştığımız firmalarla hem de farkındalık çalışmaları aracılığıyla tüm ekosistem ile iletişime geçtik, bilgi ve tecrübemizi yazılı olarak paylaştık. Düzenli olarak da sosyal medya hesaplarımızdan paylaşmaya devam ediyoruz. Yeni gerçekliklere adapte olmaya, değişimi yönetmeye ve sürdürülebilir hizmetlerle süreç yönetimine devam ediyoruz. Abartmadan, yaşam dengemizi bozmadan olması gereken şekilde hizmet adımlarını planlayarak, sağlıklı çalışma alanları oluşturmanın altını çiziyor ve bu konuda müşteri talepleri paralelinde farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Peki Türkiye’de iş dünyası olarak pandemi sınavında ne durumdayız? Ofis temizliği dediğimizde; personel sağlığı, güvenli ve sağlıklı bir ortam için belirlenmiş kurallara uygun çalışmaların tamamını anlıyoruz. Mesleksel farklılıklara ve sektörüne göre değişen büro/ofis temizleme malzeme ve usulleri, yasalarla ve yönetmeliklerle de belirlenmiş durumda. Şirketlerin en büyük sorumluluğu, tüm çalışma alanlarını sosyal mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde ele alıp tasarlayarak güvenli bir çalışma ortamı sunmak. Şirketlerin, çalışma alanlarına geri dönmek için sağlık ve güvenlik anlamında alınacak önlemler hakkında yol haritası çıkarmaya ihtiyaçları vardı. Biz de bu konudaki tecrübemizle sürece hız kattık.

İşyerinde temizlik ve hijyen, her zaman şirket politikasının en önemli unsurlarından biri olmak zorunda. Unutmayalım; Temizlik ve hijyen verimliliktir. Temiz bir işyeri, tüm paydaşları için güvenli ve sağlıklı bir işyeridir. Sağlıklı bir işyeri de şirketin büyümesine ve hedeflerine ulaşmasına yardımcı olur. Yaşanılan her şey gibi bu süreç de unutulmamalı; hayatımızın içinde olmalı ve uygulanmalı. Yoksa neden bunların yaşandığının, ödenen bedellerin cevabı olmayacak.

Şimdi standartlara bakalım; ofislerimizin ve işyerlerimizin her türlü olumsuz koşullara karşı temiz ve hijyen olmasına odaklanalım.

Tedarikçi değil yol arkadaşı

Tedarikçinizin bilgi, tecrübe ve yetkinliğinden faydalanıyor ve istenilen verimi alabiliyor musunuz? Onlara güveniniz tam mı? Önleyici faaliyet geliştireceğiniz öneri raporları ile tasarruf yapmak, bakım maliyetlerini azaltmak, çalışanın memnuniyeti, güveni ve verimliliğini artırmak önemlidir. Bu nedenle biz tecrübemiz ve bilgimiz ile geliştirdiğimiz hizmetlerimizle değer yaratmayı seviyor, yasal süreçlere tam uyum ve hizmet kalitemiz ile müşterilerimizde vazgeçilmez olmayı hedefledik, hedefliyoruz.

Farklı bakış açımızla yaratıcılığımızı müşterilerimizin faydasına sunarak kendimizi sadece tedarikçi değil yol arkadaşı olarak görüyoruz. Yönetilen firma olmak daha kolay ve risksiz; biz ise bildiğimiz işi yaparken değer yaratan -eğer bu risk ise- risk alan taraf olmayı seviyoruz.

Yerel firma olmanın gücü ile sadece temizlik yapmıyor; değer katarak hizmet üretiyoruz. Özellikle insan kaynağının eğitimi çok önemli. Mavi Yaka’nın sektörel eğitimi, aidiyet duygusu ve kariyer planı Güvensan’ın öncelikli konularından. Bu nedenle müşteri mutlu, çalışan mutlu, kazanan ise verimlilik oluyor.

Odağımız insan olmalı

Hayat; temizlikle başlayıp temizlikle bitiyor. Temel hedefimiz ve fark yarattığımız noktalardan biri de müşterimize beklentilerinin üzerinde hizmet vermemiz. Müşterilerimize, deneyimlerimiz sonucunda sadece fiyat odaklı bakmamaları gerektiğini; hizmetin yasal mevzuatlar çerçevesinde bir süreç yönetimi olduğunu; kaliteli, güvenilir ve sürdürülebilir hizmetin önemini vurguluyoruz. Sürdürülebilir hizmet vermek için teknolojiden mümkün olan en üst seviyede yararlanmak, sektöre vasıflı personel yetiştirme yani insan faktörünü odağımıza almak zorundayız.

Sektörel sorunlara yönelik yaptığımız sosyal sorumluluk projelerimiz ile vizyonumuzun altını çiziyor, toplumsal değişime aracılık etmekten gurur duyuyoruz.

Ofis dezenfeksiyonunda doğru bilinen yanlışlar

Kafalar çok karıştı; dezenfeksiyonda alınan hizmetin içeriğini, adımlarını bilmeden beyaz tulum giyerek eline pompayı alan herkese güvenir olduk. İş hayatının ve verimliliğin ilk koşulu, güvenli ortam sunmaktır. Temizlik ve hijyen kaynaklı kaygıları yönetmek bu aşamada çok önemli. Dezenfeksiyon hizmetinde, piyasada bulunan çoğu ürünün aksine Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı dezenfektanlardan, uygulama alanının ihtiyacına uygun olan ürünler kullanmanın bilgisini ve önemini her aşamada paylaştık.

Bu nedenle özellikle temizlik ve dezenfeksiyon hizmetinin etkinliği için dikkat edilmesi gereken hususları aşağıda paylaşmak isterim. Dezenfeksiyon Hizmetinde Yasal Gereklilikler ve Önemli Konular:

• Kullanılacak ürünlerin Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı ürün listesinde olması,

• Uygulanacak ürünün “Biyosidal Ruhsatları ve MSDS”lerinin olması,

• Uygulama yapacak firmanın “TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi & Sağlık Bakanlığı Biyosidal Ürün Uygulama İzin Belgesi”nin olması,

• Uygulama yapacak firma tarafından kullanılacak ürünler hakkında genel bilgilendirmelerin yapılması. Yaşamda kaygıları yönetip verimliliği sağlamak için dezenfeksiyon şart!

Sağlıklı günler ellerimizde ve nefesimizde…

Sağlıklı ol, sağlıkla kal…