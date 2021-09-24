Dijital dönüşümle birlikte dünya nereye gidiyor?

Dijitalin ve dijitalleşmenin öneminden bahsettiğimiz, şirketlerin bu dijitalleşmeyle birlikte dönüşmesi gerektiği bilincinde olduğumuz bir dönemden geçiyoruz. İşte böyle dönemlerde dijital dönüşüm etkinlikleri hepimize ışık tutuyor. Harward Business Review Türkiye ev sahipliğinde geçtiğimiz hafta “Dijital Dönüşümün İşaret Ettiği Yeni Dünya” adlı webinar düzenledi. Bu yazımda sizlere programdaki önemli noktaları ve kritik konuları aktaracağım.

Tren kaçmadı, hala gitmemiz gereken birçok yol var. Harward Business Review Türkiye’nin çeşitli yazılardan derlediği dijitalleşme raporunda dikkatimi çeken ilk şey daha gideceğimiz çok yolun olduğu… BCG’nin analizlerine göre henüz dijital dönüşüm sürecinde sadece projelerin yüzde 30’u başarılı. Projelerin yüzde 26’sı sürdürülebilir bir dönüşüm sürecine giremezken, yüzde 44’ü değer üretmeye başlamış bununla birlikte uzun vadede sınırlı değişim göstermekte. McKinsey’e göre de farklı sektörlerin alt kıvrımlarında hala yeterli bir dijitalleşme mevcut değil. Geç kaldığını düşünen, ilk adımı atmaktan çekinen herkesin trene yetişebileceğini düşünüyorum.

Dijital dönüşüm iki ayrı dünyada aynı anda yaşama işidir

Pandeminin de etkisiyle birlikte şirketler dijital dönüşüm sürecinin ortasına düştüler. Daha önce var olan dijital yetkinlikler bu dönemde değişikliğe uğradı. Çoğu şirket yetkinliklerinin bileşenlerini yeniden yapılandırarak işe başladı. İş modeli olarak bilgi temelli hizmetlerini genişlettiler, çok taraflı platform iş modelleri geliştirdiler. Operasyonel olarak da temel süreçleri otomasyona aldılar, bağlantılı ve dinamik süreçler geliştirdiler. Aciliyet duyumuzun gelişmesiyle esneklik kasımız çalışmaya başladı.

Dijital Dönüşümde Anahtar Adımlar

Teknoloji yol haritanızı oluşturun. Yeteneklerinizi geliştirin. Çevik yaklaşıma ayak uydurun. Teknoloji ortamlarına geçin. Verinizi koruyun ve veriyi kullanmayı öğrenin. Değişiminizi ölçeklendirin. Kısacası mevcut dijital kaynaklarınızla bugünü güçlendirirken, gelecekte nereye evrilmek istediğinizi belirleyin. Bu amaca göre de yol taşlarını dizin. İki ayrı dünyada aynı anda yaşayarak dönüşüme ayak uydurun. Fırtınada fırtınaya hazırlık yapılmaz. Programda tüm sektörlere holistik olarak hakim olan SAP’nin Genel Müdürü Uğur Candan ve müşterilerine teknolojik çözümler sunan, yerli sermayeli bir teknoloji ve danışmanlık firması Vektora’nın CEO’su Turgay Piyadeoğlu’nun panelinden ilgimi çeken bazı notları paylaşacağım.

Dijital dönüşümle birlikte karşı karşıya kaldığımız iş problemlerini çözmenin yanı sıra bu problemleri nasıl çözeceğimizin önemli olduğu bir noktaya geldik. Standartlara bağlı kalmanın kötü bir şey olmadığının fakat bunu akıllı sistemlere bağlayarak hatta sistemlerin sistemlerini kullanarak çözüm sunmak en doğru yol olacaktır. Bu dönüşüm sürecini 3 döneme ayırabiliriz. İlk dönemde ofislerimizi evlere taşıdık. Tüm şirketler önce sahip olduğu insan kaynağına baktı. İnsan kaynağının tecrübesinden çok esnekliği dikkate alındı. İkinci dönem iyileşme dönemi oldu. Değiştirdiğimiz her şeye alıştık, yeni bir alışkanlık kazandık. Üçüncü dönem yani şu an içinde bulunduğumuz dönemde tecrübe kazandık. Uzaktan çalışma, süreçleri dijitalleştirme, müşteri ile temas gibi pek çok hamle sayesinde 50-60 yıl sonra gelebilecek bir kriz için tecrübeliyiz. Bildiğimiz üzere dönüşüm süreci kapsamlı ve zaman alan bir süreç. Peki bu sürecin kritik noktaları neler?

Vektora CEO’su Turgay Piyadeoğlu şöyle açıklıyor:

Dijital iş stratejisi ve süreç haritasını çıkarmak Çalışan ve insan kaynağını çevik hale getirmek Müşteri veya hitap ettiğimiz kitle ile iletişim halinde kalmak Teknoloji ve sistemleri otomatize etmek Veri üretmek ve operasyonel veriyi kullanmak

Bu anahtar adımları takip ederek fırtınaya fırtınadan önce hazır olun. Dijital dönüşümün işaret ettiği yeni dünyada eskiden bir değişim yıllar sürerken bu süre günümüzde çok azaldı. Değişime ayak uydururken de toplumu bir kenara atamamalıyız. Yeni adıyla toplum 5.0, makine ve robotlarla ilişkinin en yüksek olduğu noktaya geldi. Sonuç olarak gideceğimiz bu yolları bulut ve yapay zeka destekli iş akışları destekledikten sonra dönüşümünüz kaçınılmaz olacak. Unutmayın ki toplum 5.0 buna hazır. Yeter ki dönüşüm yolundaki ilk adımı atın!