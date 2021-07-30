Diyabet kaynaklı göz hastalıklarına erken teşhis sunan yapay zeka girişimi

Diyabet kaynaklı göz hastalıklarının erken teşhisi için yapay zeka tabanlı çözümler sunan girişim Vivente, diyabetin retinada oluşturduğu hasarı görüntülemek için portatif, şarjlı bir retina kamerası üretiyor.

Ankara merkezli girişim, Elif Kübra Çontar, Adem Günesen ve Beyza Çontar tarafından TÜBİTAK 1512 BİGG desteğiyle kuruldu. Vivente’nin şarjlı retina kamerası ile entegre bir şekilde çalışan yazılım retina görüntülerinden hastalık analizi yaparak hastanın durumunu raporluyor. 1 yıl içinde ürününü geliştiren Vivente, uzun vadede retina görüntülenmesiyle tanı konulabilecek diğer göz hastalıklarına da çözüm üretmeyi hedefliyor.

Vivente, bugüne kadar herhangi bir yatırım almadı. Yeni Fikirler Yeni İşler Hızlandırma Programından mezun olan Vivente, hem donanım satışı hem de yazılım abonelikleri üzerinden gelir elde ediyor. Vivente’nin en büyük hedefi sağlık sektörünü kullanıcı dostu, dijitalleşmiş ve mobil hale getirmek. Vivente, Avrupa pazarına açılmayı da planlıyor.