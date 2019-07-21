Girişimci Kadın Merkezi kuruldu

21 Temmuz 2019

Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD); İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) desteği ve Galatasaray Üniversitesi (GSÜ) işbirliğiyle Girişimci Kadın Merkezi (GİKAMER)’i kurdu. İstanbul Kalkınma Ajansı’nın başarılı projeler arasında seçerek hibe desteği verdiği GİKAMER, kadınların sadece çalışan olarak ekonomik hayata katılımlarını değil, aynı zamanda sahip oldukları bilgi ve deneyimi iş hayatına ‘girişimci’ olarak aktarabilmelerini de hedefliyor.

Bu hedef doğrultusunda kurulan GİKAMER ile özellikle teknoloji, yenilik ve yaratıcılık odaklı girişimcilik desteklenecek.

100 kadın girişimci, 5 dönem 200 saat eğitim ve mentörlük hizmetiyle, iş planlama, geliştirme ve birebir danışmanlık hizmetine erişim imkanı bulacak.

GİKAMER ile iş fikirleri somut girişimlere dönüşüyor

GİKAMER, iş fikrine sahip olan, start-up düzeyinde işletmesi olan ve bu işletmeyi geliştirmek isteyen veya girişimcilik eğitimi almak isteyen tüm geleceğin başarılı iş kadınlarına kapılarını açıyor. GİKAMER, Galatasaray Üniversitesi içinde birinci dönem eğitimleri başladı. Kadın Girişimcilik Eğitimleri, TİKAD Mentörlük Eğitimi, Başarı Akademileri ve Silikon Vadisi ziyareti ile GİKAMER, kadın girişimcilerin iş hayatına daha güçlü başlamasını sağlıyor.

GİKAMER ile iş dünyasında daha güçlü kadınlar

Proje tamamlandığında, 100 kadın girişimci adayına toplam 540 saat süren girişimcilik, iş geliştirme, ürün geliştirme, ağ kurma vs. başlıklarında eğitim ve mentörlük desteği sağlanmış olacak. 14 Başarı Akademisi toplantısı ile kadın girişimci adaylarının TİKAD üyesi başarılı iş kadınları ile bir araya gelmesi sağlanacak. Proje sonunda gerçekleştirilecek faaliyetler ile eğitime katılan kadınların en az 25’inin iş fikrinin iş planına dönüştürülmesi sağlanacak, bunlardan 10 tanesinin de şirketleşme süreci desteklenecek.

Nilüfer Bulut: GİKAMER gençlere ve yüzlerce kadın girişimciye imkan sağlayacak

TİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Bulut “Gençlere ve yüzlerce kadın girişimciye imkan sağlayacak olan “Girişimci Kadın Merkezi / GİKAMER” Galatasaray Üniversitesi içinde kurulan merkezde eğitimlerine başladı. Özellikle teknoloji, inovasyon, dijitalleşme, yapay zeka gibi Sanayi 4.0 kapsamındaki çalışmaların giderek daha da fazla yer tutacağı Girişimci Kadın Merkez’indeki çalışmalarla ülkemizin küresel dünya ile rekabetinde biz de iş kadınları olarak kendi payımıza düşen katkıyı sunmuş olmaktan gururluyuz” dedi.

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) Genel Sekreter Vekili Dr. Fatih Pişkin ise küreselleşmeyle birlikte ülkelerin ekonomik kalkınmasında anahtar rol oynayan girişimciliğin dünyanın ilgi odağı olan bir kavram haline geldiğini yakından takip etiklerini ifade etti.

Fatih Pişkin konuşmasını şöyle sürdürdü: “Girişimciler ülkelerin büyümelerine makro ekonomik katkı sağlarken toplumsal sorunlara sürdürülebilir çözümler üretilmesinde de temel belirleyiciler olarak karşımıza çıkıyor. İstanbul Kalkınma Ajansı olarak bizler de bu bilinçle İstanbul’da girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesi için yürüttüğümüz çalışmalarımızı istikrarlı bir şekilde sürdürüyoruz. “Girişimci Kadın Merkezi” projesini de girişimci kadınlarımızın finans kaynaklarına doğrudan erişebilmelerini sağlamak, iş fikirlerini hayata geçirmeleri için ihtiyaç duydukları eğitim ve mentorlük hizmetlerinden yararlanmaları için desteklemiş bulunuyoruz. Önümüzdeki süreçte de girişimcilik ekosistemimizde daha çok kadın girişimci görmek için politikalar geliştirmeye devam edeceğiz.”