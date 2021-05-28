Girişimci kadınları destekleyen Hepsiburada’ya İngiltere’den ödül

Türkiye’nin önde gelen e-ticaret platformlarından Hepsiburada, Girişimci Kadınlara Teknoloji Programı ile The Global Business Excellence Ödülleri’nde Üstün İş Ödülü’ne layık görüldü. Hepsiburada’ya ödülü getiren proje ile 2017’den bu yana 19 binden fazla kadın girişimciye destek sağlandığı öğrenildi.

Ödülle ilgili değerlendirmelerde bulunan Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan, şöyle konuştu:

“Program kapsamında bugüne kadar 19 binden fazla kadın girişimcinin hayallerine destek olma fırsatı bulduk. Teknoloji gücümüzü seferber ettiğimiz bu programla ülkemizin sürdürülebilir ekonomik büyümesine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Türkiye’nin Hepsiburada’sı olarak kadın girişimcilere olan desteğimizi sürdürmeye her daim devam edeceğiz."

Öte yandan Hepsiburada Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan’ın öncülüğünde hayata geçirilen program daha önce de, Communicate Magazine Ödülleri’nde “En İyi Uygulama” ve Felis Ödülleri’nde “CSR” kategorisinde altın dereceyi hak etmişti.