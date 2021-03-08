Görmek istediğimiz değişim olmak için çalışıyoruz...

Gülcan DEMİRKOL AYTEMÜR

Türkiye'de kadının güçlenmesi gereken adımlar nelerdir?

Ben aslında kadınların güçlü olduğunu ancak farkında olmaya ve fırsat eşitliğine ihtiyaçları olduğunu düşünüyorum. Sonuçta evini ve ekonomisini yöneterek, çocuk dünyaya getirip değerlerimizi ve kültürümüzü aktararak toplumu şekillendirmek gibi bir gücü var. Sahip olduğu bu gücü, toplumun ekonomik ve sosyal kalkınmasının hizmetine sunması için farkındalığının artması, paylaştıkça nasıl çoğalacağı konusunda tadı deneyimlemesini desteklememiz yeterli. Yine ülke geneline yaygınlaştırmak da önemli. Demografik farklılıkları ile zengin ancak farklı ihtiyaçları olan ülkemizde, bu odağın sınırlı şehir ve bölgeden çıkıp yaygınlaştırılması, her türlü imkanın erişilebilirliğinin arttırılması da öncelikli bir odak noktası olmalı.

Kadınların finansmana ulaşmak konusunda en büyük zorluklar neler?

Çağlar boyunca kadına öncelikli biçilen roller ile gelen normlar ve yine bu nedenlerle de kadının sınırlı bilgi ve deneyim şansı olması, para dünyasının yüzyıllardır erkekler tarafından yönetilmesi kök sebeplerden diye düşünüyorum. Ancak aslında paranın harcandığı yeri çoğu zaman yöneten yine kadın. Bu zorlukların aşılmasını destekleyen çalışmaların artması ve tüm dünyada yaşanan dönüşüm ve kadın çağı ile biz de varız burdayız seslerinin yükselmesi ile de giderek azalacaktır.

Arya gibi ağlar kadınlara nasıl fayda sağlıyor.



Kadın olarak katılımınızı, kalkınmanızı ve kalkınmamızı şekillendiriyor.

Önce kendine sonra topluma katkı için kadınlara emin adımlarla ilermenin yolunu açıyor Arya. Üretmenin ve değer yaratmanın hazzını hissetmek isteyen her kadın için binbir farklı yol gösteriyor.

Girişimci olmak, yatırımcı olmak, mentor olmak ve daha bir çok seçenekle yolcuğunuza başlama cüretinden yürüme zorluklarınıza kadar size yoldaşlık ediyor. Sonra siz de geri dönüp yolun başındaki başka bir kadının elinden tutuyorsunuz. Yarattığı ekonomik değerin ve finansal sonuçların üstüne ek olarak etkisi gözle görülebilir sosyal fayda ile sosyal kalınmamıza da fayda sağlıyor.