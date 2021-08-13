Güneydoğu Anadolu kadınlarının dokunuşu fark yarattı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde kadınların güçlenmesi için çalışan tekstil markası Argande, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile iş birliği halinde, 23 Temmuz – 8 Ağustos 2021 arasında 2020 Tokyo Olimpiyat ve Paralimpik Oyunlarında yarışan Türk sporcular için özel tişörtler hazırladı. Argande’de çalışan kadınlar tarafından hazırlanan bu tişörtler, Türkiye’yi temsil eden sporculara sevgi ve desteğin sembolü olarak, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından sporcular için hazırlanan hediye paketine konuldu.

Tişörtler üzerine kadınların elle işlediği logo, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yakın zaman önce başlatılan “Faces of Turkey” (Türkiye'nin Spor Elçileri) Projesi kapsamında, uluslararası müsabakalara katılan Türk sporcuları birer “Spor Elçisi” olarak konumlamak ve Türkiye’yi en etkili biçimde temsil etmelerini desteklemek amacıyla yaratıldı. Proje, seçilen sporcuların güçlü iletişim becerilerine sahip, Türkiye’nin cesur, tutkulu ve güvenilir elçileri olacak biçimde güçlendirilmesine odaklanıyor.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, bu girişimin önemini şu sözleriyle açıkladı:

“Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden kadınlarımızın el emeğiyle tek tek işledikleri “Faces of Turkey” logomuzu yüreklerinizin tam üzerinde görmek istedik. Size güç vermek, ülkenin kalbinin sizlerle birlikte attığını bilmenizi istiyoruz. Bu tişörtler, iyi kalpli, çalışkan ve fedakar kadınlarımız, annelerimiz ve kız kardeşlerimizin sizlere birer armağanıdır.”

Kadınlara sürdürülebilir gelir yaratıyor

Tişörtler, GAP İdaresi ve UNDP Türkiye’nin yürüttüğü “Kadınların Güçlenmesi Yoluyla Sosyal Uyumun Desteklenmesi Projesi” tarafından desteklenen Argande markası tarafından üretildi. Proje, işgücü piyasasına katılmalarını sağlamak ve aralarında dostluk ve dayanışma oluşmasına destek vermek suretiyle, kadınlar için sürdürülebilir gelir yaratmayı hedefliyor. Yirmi kadın tarafından üretilen toplam 250 tişört, Tokyo’ya hareketlerinden önce Türk Olimpiyat Ekibi’ne teslim edildi. Sporcular, Tokyo 2020 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları boyunca bu tişörtleri giydi ve Türkiye’nin spor tarihinde kazanılmış en iyi derecelerini bu tişörtlerini giymiş olarak ilan ettiler.