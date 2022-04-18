Her gün bir öğrenci yetiştiriyor

Türkiye’deki başarılı kadın girişimci sayısı her geçen gün artarken, güzel hikayeler de gelmeye devam ediyor.

Bu kez başarılı kadın girişimci hikayesi tekstil sektöründen. 14 yıl önce kendi ismini taşıyan bir şirket kuran Zuhal Bakır Kurağ'ın ürettiği ürünler birçok ülkeden talep görüyor.

Kişiye özel tasarımlarla bileklik, kolye, kıyafet üretimi yapan Kurağ, ayrıca kadın girişimcilere ders vermeye başladı. Atölyesine olan talep her geçen gün artan Kurağ, her gün bir öğrenciye ders veriyor.

Kurağ, İtalya, Almanya, Fransa, ABD, Suudi Arabistan ve Rusya başta olmak üzere birçok ülkeden gelen taleplere yönelik üretimini de sürdürüyor.