İstihdamda yeni trend; Dijital Çalışan

Didem ERYAR ÜNLÜ

Arya, otomasyon teknolojileri için ödenen yüklü lisans ücretlerini ortadan kaldırmak için geliştirilen bir yapay zeka uygulaması.

Kimi zaman basit muhasebe işlemlerini yapan muhasebe elemanı, kimi zaman karmaşık yönetim raporları hazırlayan bir uzman gibi çalışan Arya’nın hedefi, tüm beyaz yaka görevlerini üstlenmek. Yani Arya, bir dijital çalışan aslında.

Arya, Türkiye’nin yazılım robotu üretimi yapan ilk kadın girişimi Momentum BT tarafından geliştirildi.

Kendini “huzursuz bir mühendis” olarak tanımlayan Momentum BT’nin Kurucu Ortağı Ufuk Peker, “Daha iyi bir dünya yaratmada ilham verecek bir öykü ile tanınmak isterim” diyor. Başarının tanımını yapmak için ise, Olimpiyat oyunlarında kullanılan slogana gönderme yapıyor: “Citius, Altius,Fortius”, yani “Daha hızlı, daha yüksek, daha güçlü”. “Bu bağlamda benim için başarı; yapılmamış olanı yapabilmektir” diyor. Peker, girişimcilik yolculuğunu ise şöyle anlatıyor:

50’ye yakın iş unvanı için dijital çalışanlar hazır

“Geçen yıl Türkiye’nin ilk dijital çalışan markası olan “Arya”yı ihale süreçlerinde kullanmak üzere piyasa sunmuştuk. Şu anda işletmelerin muhasebe elemanından, üretim planlamacısına kadar 50’ye yakın iş ünvanı için Arya Dijital Çalışanlar’ımız hazır. Arya başlangıçta yalnızca bulut üzerindeki işlemler için hazırdı. Şimdi işletme içinde kullanması gereken tüm ERP (SAP, Logo, Netsis, Login, IFES, vb), MES, CRM gibi programları kullanabilecek şekilde teknik altyapısını tamamladık.

Bu süreçte sektörü ve büyüklüğü ne olursa olsun her işletmede ortak olan ve aynı şekilde yapılan e- ticaret sayfası işlemlerinden, banka tahsilat girişleri, SGK girişlerinden tahsilat hatırlamalarına 250’ye yakın parça işi yine Arya tarafından yapılabilir hale getirdik.

Arya ile hatasız ve hızlı çalışmanın ötesinde sunduğumuz en önemli değer özellik, süreç otomasyonu yatırımı yapacak işletmeleri lisans maliyetlerinden kurtarıyor olmamız. Arya’ya yalnızca çalıştığı kadar bedel ödenmesi Arya’nın ölçeklendirilmesi ve abonelik yapısına geçişte mihenk taşımız oldu.”

‘Biz neden hatasız işlem yapma kabiliyetimizi artırmıyoruz?’

Momentum BT’yi Arzu Gözel ile işletmelerin hayatlarını kolaylaştırmak misyonu ile kurduk. Ekonomik fayda kadar sosyal faydayı da çok önemsedik. Dijital çalışan Arya ile özellikle kobilerin hem kurumsallaşması hem nitelikli işgücü erişimi için yeni bir alternatif yaratık. Arya’yı dünyanın her yerinden, her yöneticinin işinin bir parçası haline getirmeyi hedefliyoruz. Yakın zamanda ise her İK birimi ya da işletme yöneticisinin ‘Biz neden Arya’yı insan ekiplerimize dahil edip süreç maliyetlerimizi düşür müyoruz? Hatasız işlem yapma kabiliyetimizi artırmıyoruz?’ sorularını sormalarını sağlamak istiyoruz.”

Türkiye’de girişimci olmak kolay, sürdürmek zor

“Girişimcilik ekosistemin en önemli iki bileşeni müşteri ve yatırımcılar. Girişimciler iki yolla büyür; müşterileri ile ciro yaparak ve yatırımcıları ile değer artırarak. Yatırım ile büyümek bizim için yeni bir yaklaşım. Kültürel olarak her iki tarafın önünde gelişim aşamaları var. Türkiye’de girişimci olmak kolay. Sürdürmek zor. Bir girişimci başlangıç ve gelişim aşamasından şirketinin her şeyi ile ilgilenen kişidir. Bir çalışandan beklenen işini iyi yönetmesidir. Ama siz bir girişimci iseniz süreçlerinizi, müşterinizi, kamu ilişkilerinizi en önemlisi ekibinizi çok iyi yönetmelisiniz.”

“Beni Dijital İkizimle İşe Al”

Geliştirdiği Kurumsal Gelişmişlik Endeksi’ni (KGE) dijital uygulamaya dökerek tüm işletmelerin ücretsiz olarak kullanımına sunan Ufuk Peker, Alman Kooperatifler Federasyonu’nun (DGRV), Türkiye'de rekabetçi ve güçlü kooperatifçiliğin gelişmesi ile ilgili projesiyle farklı illerde çalışmalarda bulundu. Kırsalda kadının işgücüne katılımını sağlamak amaçlı “Ayna Gönüllüler” projesini başlattı. Proje TİSK tarından Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” dalında ödül laik görüldü DGRV ve Tarım Bakanlığı tarafından yayınlanmış "Kooperatiflerde Tedarik ve Pazarlama”, Kooperatiflerde Stratejik Plana Giriş", "Kooperatiflerde Stratejik Planlama Kılavuzu" adlı üç yayını basılı yayını, “Uygulama Örnekleri ile “Stratejik Planlama” adında bir kitabı mevcuttur. Türkiye’nin ilk ve tek Endüstri Mühendisliği Derneği’ni kurudu ve başkanlığını yürüttü. Peker, kendi şirketinde Türkiye’nin ilk dijital çalışan markası olan yapay zeka ürünü Arya’nın yayılması ve gelişmesi ile ilgili çalışmaların yanı sıra, “Beni Dijital İkizimle İşe Al” sorumluluk projesini yürütüyor.

Hataya “öngörü yetersizliği” diyorum

“Başarısızlık pes etmek ile ilgili bir sonuçtur. Henüz pes edilmemiş ise başarısız demek haksız bir etiketlendirme olur. Hataya ise öngörü yetersizliği demeyi tercih ediyorum. Her ikisi de bizim bir sonraki adımımızın ilk düşünme noktası olmalıdır.”

Girişimcilik bal arısı olmaktır

“İster ticari, ister sosyal, ister kurumsal olsun girişimcilik bana göre bal arısı olmaktır. Hem içerde hem sahada disiplinli bir şekilde çalışmalısınız. Savaşa da barışa da hazır olmalısınız. En az çaba ile en çok çıktıyı elde etmelisiniz.”