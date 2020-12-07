"Kadın Dostu Markalar" tüketici ile buluşmaya hazırlanıyor

Toplumsal fırsat eşitliği, kadının güçlendirilmesi ve desteklenmesi amacıyla eğitim, sağlık, spor, teknoloji, istihdam, cinsiyet eşitliği gibi marka projeler, hitap ettiği tüketicisiyle “Kadın Dostu Markalar" çatısı altında bir araya geliyor.

ND MEDYA Dijital Bi’şeyler Atölyesi'den yapılan açıklamaya göre, 26 Kasım 2020’de faaliyete giren www.kadindostumarkalar.org platformu yılı; kamu, özel sektör ve STK'ların duyarlılık projelerinden oluşan kadın dostu 100 markaya ulaşarak kapatmayı planlıyor.

Etkilerinin yüzlerce kadın dostu marka davranışına ilham vermesinin hedeflendiği projenin ilk etabı tamamlanırken, ilk etapta Borusan'ın "Cinsiyet Gözlüğü", Mercedes'in "Her Kızımız Bir Yıldız", Opet'in "Kadın Gücü", Arzum'un "Türkiye Kadın Satranç Turnuvası Sponsorluğu", Yeşim Tekstil'in "Kelebeğin Dünyası", Seger Korna'nın "Pembe Korna", Shell Türkiye'nin "Kadın Enerjisi", TSKB'nin "Yarının Kadın Yıldızları Destek Fonu", Sütaş'ın "Buzu", Reis Gıda'nın "Bakliyat Köyü" gibi 50’ye yakın firmanın projesi kabul edildi. Ayrıca Mersin Kadın Kooperatifi ile İznik Üreten Kadınlar Derneği de kırsalda kadının güçlenmesine yönelik yaptığı faaliyetlerle ilk etapta yer aldı.

Proje girişleri devam ediyor

Markalara ait sayfa ve projeler “Kadın Dostu Markalar" platformuna giriş yapmaya devam ediyor. 26 Kasım - 1 Mart tarihleri arasında projeleri inceleyen kadınlardan ve toplumun ilgili kesimlerinden yıldızlar verilip içerik ve projeler kadınların beğenilerine sunuluyor. Yaklaşık 3 ay boyunca kadınların beğenilerine sunulacak markaların çalışmaları, sosyal medya paylaşımları, reklamları, online platform işbirlikleriyle geniş kitlelere yayılacak.

Yanı sıra platformda yer alan kadın dostu kuruluşların farkındalık yaratan projeleri, kendi kategorisinde kadınlar tarafından değerlendirmeye alınacak. Kadınlardan en çok beğeni alan projeler, Kadın Dostu Markalar 2021 Tüketici Özel Ödülü'nün de sahibi olacak.

Tüm sonuçların değerlendirilmesinin ardından 8 Mart 2021 Dünya Kadınlar Günü’nde gerçekleşecek ödül töreninde Kadın Dostu Markalar 2021 Ödülü ile Kadın Dostu Markalar Tüketici Özel Ödülleri marka temsilcilerine takdim edilecek.

"Farkına varanları her kesime fark ettirmek istiyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ND MEDYA Dijital Bi’şeyler Atölyesi kurucusu Nazlı Demirel, “Biliyoruz ki günümüzde, sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir kalkınma sadece üretim ve rakamlar ile ölçülen bir değer değil. Bu nedeni esas alarak, kadınlarda ve toplumda farkındalık oluştururken, markaların, kurumların ve toplulukların duyarlılık bazlı işlerinin de bilince çıkarılmasına olanak sağlamak istiyoruz. Farkına varanları da toplumun her kesimine fark ettirmek istiyoruz. Öte yandan projemiz ile topluma değer yaratan şirketlerin sayısının artmasına katkı sağlamak, markalar ile tüketicileri arasında özel bir dostluk ve dayanışma hareketi başlatmak istiyoruz.” dedi.