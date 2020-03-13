Kadın girişimciler KOGİF ile uluslararası markalar yaratacak

13 Mart 2020

Şirin Çavuş / Mersin



Mersin Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TÜİOSB) tarafından projelendirilen Kadın Ortak Girişim Fabrikaları (KOGİF) Projesi kapsamında “Güçlü Kadınlar Her Yerde Programı’nın tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Kadın yatırımcıların, girişimcilerin ve iş gücünün, dünya pazarlarında daha çok var olması, pazarlarda değişen rekabet koşullarına karşı kadın girişimcilerin desteklenmesi amacıyla hayata geçirilen KOGİF Projesi ile ilgili bilgi veren TÜİOSB Yönetim Kurulu Başkanı Gül Akyürek Balta, çalışma hayatında, kadınların önündeki engelleri kaldırarak, hem üreten, hem gelişen hem iş ve aile yaşamını uzlaştırıcı hem de daha eşitlikçi bir yaklaşımla, kadına üretme hakkının sağlanmasını, hedeflediklerini kaydetti.

Kadın Ortak Girişim Fabrikaları’nda yatırımcıların, yöneticilerin ve üreticilerin tamamının kadınlardan oluşacağına dikkat çeken Gül Akyürek Balta, “Bu fabrikalarda bölgesel tarım ürünlerinden, inovatif ve yenilikçi bir yaklaşımla yüksek katma değer üreten, uluslararası markalar yaratılacak. KOGİF’ler TÜİOSB Eğitim Kompleksiyle ortak bir holü paylaşan, atölyelerden oluşacak ve üretilen inovatif ürünler, teşviklerle desteklenerek melek yatırımcılarla buluşturulacak” dedi.

KOGİF’in yaklaşık 10 Bin kişiye, nitelikli istihdam sağlama hedefiyle yola çıkan, TÜİOSB’nin en anlamlı projesi olduğunu vurgulayan Başkan Balta, aynı zamanda çevre dostu ve yeşil fabrikalarında inşa edileceğine dikkat çekerek “Kadınlarımız çalışırken, üretirken, çocuklarına son derece yakın olacaklar. Oluşturulan Kadın Girişimci Destek Ofisi de kadınlarımızı her alanda destekleyecek. Bu programın şehit eşleri ve çocuklarının, istihdamını planlayarak ve söz konusu desteği sürdürülebilir kılmak üzere, tüm yatırımcılarımızın fabrikalarında, planlanan kontenjanların yerleştirilmesi sağlanacak” diye konuştu.

KOGİF projesinin sosyal girişimciliği sürdürülebilir kalkınma hedefleri ile bölge ve ülke ekonomisine yüksek katma değer sağlayacağını belirten Girişimci İş Kadınları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ayferi Tuğcu, “KOGİF kadınlara girişimcilikte yenilikçi bakış açısı ve teknolojisi ile öncüsü olacak. Kadının sanayide farkındalığını etkin kılacaktır” dedi.

Türkiye’nin en önemli ihtiyaçlarından birisinin eğitimli, cesur ve özgüveni yüksek kadın girişimcilerin olduğunu belirten Mersin Valisi Ali İhsan Su’nun Eşi Zeliha Su “Devletimizin her alanında güçlü bir şekilde yer alan kadınlarımız için hayata geçirdiği düzenlemelerin katkısı ile biz kadınlar sosyo ekonomik gelişim ve kalkınmanın anahtarı olmaya devam edeceğiz” dedi.