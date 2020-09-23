Kadın girişimciler yatırımcıların karşısına çıktı

23 Eylül 2020

Dünya çapındaki yatırımların sadece yüzde 10’u kadın girişimcilere yapılıyor. Kadın liderliği ile dünyayı dönüştürmeyi hedefleyen ve bu dönüşümü kadınların daha fazla yatırım almasına aracılık eden Arya Kadın Platformu, düzenlediği "Retreat" organizasyonuyla kadın girişimcileri yatırımcıların karşısına çıkardı.

Fark Holding ve Türkiye İş Bankası sponsorluğunda gerçekleştirilen etkinlikte finale kalan beş girişimci arasından ilk üç seçildi. Pandemi nedeniyle ilk kez dijital platformda yapılan etkinlikte birinciliği “Kadınların Elinden” girişimi aldı ve 20 bin lira değerinde ödül kazandı. Kadınların Elinden girişimi, doğal ve organik gıdaya ulaşmak isteyen kullanıcılarla, Anadolu’daki üretici kadınları hızlı teslimatla buluşturarak, kullanıcıların büyük bir problemini sosyal fayda içerisinde çözüyor.

"Evimde Psikolog" ilk üçte

İkincilik ödülü alan Evimdeki Psikolog ise psikolojik desteğe ulaşımı kolaylaştırarak, engelleri kaldıran, online psikolojik destek hizmeti sunan bir girişim. Güvenli bir ortamda psikoloğunuza online ulaşım sağlıyor ve mekandan bağımsız hizmet veriyor.

Güncel problemlere insansız ve inovatif teknolojiler üreten genç ekibiyle, Türkiye’nin ve dünyanın ilk sivil start-up firması olan Nutzentech, üçüncülük ödülünün sahibi oldu. Girişim, insanlık yararına inovatif ve otonom teknolojiler üretiyor.

İlk üçte yer alan girişimciler ayrıca Action Coach, Ceres Yayınları, Dünya Akademi, Dünya Eko Basım Yayın ve Dağıtım San. Tic. A.Ş., HK Süreç ve Yönetim Danışmanlığı, Moral & Partners ve Wicasa Group gibi destek sponsorların sunduğu ödüllerin de sahibi oldu. Retreat'te misafir girişimci olarak yer alan Original Seconds ise; iki kere yatırımcı karşısına çıkarak, 2020 yılındaki dönüşüm yolculuğunu Arya ile gerçekleştiren girişimlerden oldu.

Kurucusu Fark Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahu Büyükkuşoğlu Serter ve kurucu ortağı Münteha Adalı ile 2013 yılından bu yana sürdürülen etkinlik sayesinde bugüne kadar birçok kadın girişimciye yatırım desteği sağlandı.