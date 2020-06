Kadın girişimcilerin dijital girişimcilik zirvesi sona erdi

25 Haziran 2020

BURSA-DÜNYA

TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) tarafından ‘Başarırsın Çünkü Kadınsın’ sloganıyla online düzenlenen Zirvedeki Kadınlar etkinliğinin kapanış oturumu gerçekleştirildi. TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Sevgi Saygın’ın moderatörlüğünde yapılan zirvede BRN Yatak Kurucusu ve Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ile Erdek Ticaret Odası Başkanı Özlem Sarı ilham veren başarı hikayelerini katılımcılarla paylaştı. Zirveye BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan ve TOBB KGK İcra Kurulu üyeleri de katıldı.

“Kadınların ekonomiye katkısını artırmayı hedefliyoruz”

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, oda olarak kadın girişimciliğin geliştirilmesine büyük önem verdiklerini söyledi. Ülke nüfusunun yüzde 50’sini oluşturan kadınların ekonomideki etkilerinin nüfusla doğru orantılı olmadığına dikkati çeken Başkan Burkay, “Ülkemizde kentleşme oranları yükseliyor. Nüfusumuzun yüzde 80’i kentlerde yoğunlaşmış durumda. Ancak özellikle kadınlarımızı ekonomiye yeterince dahil edebilmiş değiliz. AB ülkelerinde kadınların üretime katılımı yüzde 60 seviyesindeyken Türkiye’de bu oran yüzde 30’larda. 3 milyonu aşkın nüfusa sahip, 26 milyar dolar dış ticaret hacmine ulaşmış, Birleşmiş Milletler’e üye 121 ülkeden daha fazla ihracat yapan Bursa gibi gelişmiş bir kentte de kadınların ekonomiye katkısı daha fazla olmalı. Bu yüzden Bursa Kadın Girişimciler Kurulu önemli bir sorumluluk üstleniyor. BTSO olarak bizler de kurulumuzun projelerine her türlü desteği vermeye devam edeceğiz” dedi.

“Ekonomiye daha fazla ‘kadın eli’ değmeli”

TOBB Bursa KGK Başkanı Sevgi Saygın, kurul olarak düzenledikleri zirve ile Türkiye’nin geleceğine katkı sağlayacak önemli bir adım attıklarını söyledi. Zirveye katılan tüm konuşmacıların geleceğin Türkiye’sini inşa ederken kadınların ne denli belirleyici olacağını gösterdiğini ifade eden Saygın, “Özellikle çalışma hayatında köklü değişikliklerin yaşanacağı salgın sonrasında ekonomiye mutlaka daha fazla ‘kadın eli’ değmesi gerektiğini düşünüyoruz. Örnek başarı hikayelerinin paylaşıldığı zirvemiz, girişimci kadınlarımız için önemli bir motivasyon kaynağı olacaktır” diye konuştu.

“Pozitif ayrımcılık beklemeyin”

Kadınların iş yaşamında çalışarak ve hak ederek görev üstlenmesinin önemine değinen BRN Yatak Kurucusu Berna Gözbaşı, hayatı boyunca hiçbir zaman pozitif ayrımcılık beklemediğini anlattı. İş hayatında network’ün önemine değinen Berna Gözbaşı, kadınlara iş dünyası kuruluşlarında aktif görev almaları tavsiyesinde bulundu. Gözbaşı, “Network’ünüzü mutlaka genişletin. Dünyada çok fazla arz var. Herkes her şeyi bir şekilde üretebiliyor. Bunu satabilmek önemli. Bu yüzden network’ünüzü genişletin, sürekli iş bağlantıları yapın. TİM, TOBB, DEİK, oda ve borsalarda mutlaka görev alın. Artık fuarlar o kadar etkin değil. Sektörün en büyük ihracatçısıyım ama neredeyse hiçbir fuara katılmaz hale geldim. Her şey elektronik ortamda yürüyor. Özellikle pandemi sonrası dijital fuarlar, ikili iş görüşmeleri başladı. DEİK olarak bunları düzenliyoruz. Rekabet çok ancak kanal da çok. Kadınların bunları iyi değerlendirmesi lazım” ifadelerini kullandı. Kayserispor’un başkanlık koltuğuna oturması ile ilgili süreci de anlatan Gözbaşı, “Kayseri’de insanları birleştiren en önemli değerlerden biri Kayserispor. Başkan olmam tüm dünyada çok ses getirdi, Times’a kadar haber oldu. Şu an alıştım. Kulüpler, camialar, basın birçok şeyle baş etmeyi öğrendiğim bir tecrübe oldu” dedi.

“Kadınların, keşfedemediği çok fazla kabiliyeti var”

Erdek Ticaret Odası Başkanı Özlem Sarı, kadın yönetici sayısını artırmaya yönelik kota uygulanmasına karşı olduğunu söyledi. Bu tarz uygulamaların kadınlardan kaynaklı olarak ortaya çıktığını düşündüğünü belirten Sarı, “Halbuki kadınların keşfedemediği çok fazla kabiliyeti var. Kadınların bu yeteneklerini gün yüzüne çıkarmayı, başarıya ulaşabileceklerini hissettirmelerini sağlamaya çalışıyorum. Erdek Ticaret Odası Başkanlığı seçilmem de bunun sonucunda oldu. Kadınlardan ticaret odası başkanı olmaz algısına rağmen 2009 yılında seçimlere girerek önce başkan yardımcısı ardından 2013 yılında Başkan seçildim. İki dönemdir bu görevi yürütüyorum. Bölgenin zenginliklerini tanımak, yapacağım çalışmaları planlamak için araştırma yaparken coğrafi işaret tescili ile karşılaştım. Erdek Ticaret Odası ve Bereketli Eller Kadın Kooperatifi işbirliğiyle Kapıdağ Mor Soğanı için coğrafi işaret tescili aldık. Kadınların ekonomiye katılması noktasında çok önemli çalışmalar yapıyoruz” diye konuştu.