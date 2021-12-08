Kadın kooperatifleri satın almacılarla buluştu

BURSA (DÜNYA) - Kadınların emeklerini ekonomik değere dönüştürmesinde önemli bir rol üstlenen kooperatiflere yönelik önemli projeleri hayata geçiren TOBB Bursa KGK, kooperatiflerin ürünlerini daha geniş kitlelere tanıtmasını sağlayacak önemli bir buluşma düzenledi. BTSO ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikte stant açan 14 kadın kooperatifi önemli iş bağlantılarına imza attı. TOBB Bursa KGK Başkanı ve Doğu Marmara Bölge Temsilcisi Sevgi Saygın, kadın kooperatiflerinin üretim ve tedarik zincirlerinde daha aktif bir rol üstlenmelerini sağlamayı hedeflediklerini söyledi. Saygın, “Kadın kooperatiflerimizle düzenlediğimiz istişare toplantısının ardından ihtiyaç analizlerini tamamladık. Bu doğrultuda ilk olarak online eğitim projemizi hayata geçirdik. Altı hafta boyunca düzenlediğimiz 12 eğitime 750’den fazla kadın kooperatif üyesi katıldı. Eğitimin ardından ise kadın kooperatiflerimize pazarlama ve satış konusunda destek olabilmek adına bu etkinliği organize ettik” dedi.

Kadın kooperatiflerinin ürettiği ürünleri pazarda tüketiciyle buluşturmakta güçlük yaşayabildiğini ifade eden Saygın, “BTSO’nun 50 bine yakın üyesine duyuru yaptık. Başta otel, restoran ve yerel market zincirlerinin sahipleri olmak üzere çok sayıda firma temsilcisi gün boyunca etkinliğimizi ziyaret ederek, kooperatiflerimizin ürünlerini incelediler. Kadın kooperatiflerimizin satışları arttıkça üretim standartlarının gelişmesinin de çok daha kolay olacağına inanıyoruz” diye konuştu. Organizasyonda Gürsu Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Bursa Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Balaban Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, İznik Üreten Girişimci İşletme Kadın Kooperatifi, Mudanya Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi gibi il genelinde faaliyet gösteren kadın kooperatifleri yer aldı. BTSO Hizmet Binası atrium alanında gün boyu devam eden etkinliği BTSO yönetimi ve oda üyeleri takip etti.